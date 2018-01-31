Гражданский иск в уголовном процессе

Кенжегали Кенжебеков,

судья СМУС Жамбылской области

Рассмотрение гражданского иска вместе с уголовным делом в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом РК, является гарантией своевременной защиты прав и законных интересов лиц, которым преступлением или запрещенным уголовным законом деянием невменяемых причинен моральный или имущественный вред.

Любое физическое или юридическое лицо, которое считает, что преступными действиями ему нанесен моральный или имущественный вред, вправе подать гражданский иск. Данные правоотношения регламентированы уголовно-процессуальным законом. В тех случаях, когда процессуальные отношения не урегулированы УПК РК, применяются нормы гражданского процессуального законодательства в той части, в которой они не противоречат УПК.

Так, в соответствии с требованиями ст. 167 УПК РК гражданский иск может быть предъявлен с момента начала досудебного расследования до окончания судебного следствия лицом, которому уголовным правонарушением или уголовно-наказуемым деянием невменяемого непосредственно причинен имущественный или моральный вред, либо его представителем.

Гражданский иск предъявляется в письменной форме либо в форме электронного документа в соответствии с требованиями, предъявляемыми к искам, рассматриваемым в порядке гражданского судопроизводства. Исковое заявление должно представляться с приложением копий по числу лиц, указанных в нем в качестве гражданских ответчиков. Просьба о рассмотрении гражданского иска может быть изложена также в жалобе о возбуждении дела частного обвинения в порядке ст. 408 УПК, например, когда подается жалоба в частном порядке о возбуждении уголовного дела по факту злостного уклонения от уплаты алиментов.

Сразу же следует отметить, что в отличие от гражданского судопроизводства, истец при предъявлении гражданского иска в производстве по уголовному делу освобождается от уплаты госпошлины, однако вместе с этим в случаях удовлетворения иска полностью или частично суд должен решить в приговоре вопросы о взыскании государственной пошлины с ответчика (ответчиков) в доход государства полностью или пропорционально удовлетворенной части иска.

Решение о признании лица гражданским истцом, об отказе в признании гражданским истцом либо о прекращении участия лица в уголовном процессе в качестве гражданского истца принимается органом, ведущим уголовный процесс, путем вынесения мотивированного постановления. Постановление должно быть вынесено сразу же после поступления искового заявления либо непосредственно после установления обстоятельств, указывающих об отсутствии оснований для пребывания лица в указанном процессуальном положении.

О принятом решении уведомляются лицо, предъявившее гражданский иск, а также участники процесса, интересы которых затрагиваются в гражданском иске. Одновременно лицам, признанным гражданскими истцами, должны быть разъяснены их процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. 73 УПК.

Если лицо, подавшее гражданский иск, своевременно не было признано гражданским истцом, то это лицо вправе требовать признания его гражданским истцом. Заявления (ходатайства) об этом должны быть рассмотрены органом, ведущим уголовный процесс, в течение трех суток с момента получения с немедленным уведомлением о принятом решении заявителя и с направлением ему копии мотивированного постановления, вынесенного по его заявлению (ходатайству).

Обратимся к вопросу рассмотрения гражданских исков непосредственно в судебном заседании. Судья в соответствии с п. 6) ст. 320 УПК должен выяснить, были ли в ходе дознания или предварительного следствия приняты меры, обеспечивающие возмещение ущерба, причиненного преступлением или запрещенным уголовным законом деянием невменяемого.

В постановлении о назначении главного судебного разбирательства суд, кроме других вопросов, указанных в ст. 322 УПК, должен указать также о вызове в судебное заседание гражданских истцов и гражданских ответчиков. В соответствии со ст. 166 УПК вместе с уголовным делом в главном судебном разбирательстве подлежат рассмотрению гражданские иски о возмещении вреда, причиненного непосредственно преступлением или запрещенным уголовным законом деянием невменяемого.

Другие гражданские иски, вытекающие из обстоятельств, установленных по уголовному делу, подлежат рассмотрению в одном производстве с уголовным делом, если они предъявлены в целях возмещения расходов, затраченных на погребение, лечение потерпевшего, участие его самого и его представителя в производстве дознания, предварительного следствия и в суде.

Регрессные иски могут быть рассмотрены одновременно с уголовным делом лишь тогда, когда они предъявлены в целях компенсации сумм, выплаченных потерпевшему в качестве страхового возмещения, пособия или пенсии в связи с причинением ему вреда преступлением или запрещенным уголовным законом деянием невменяемого.

В главном судебном разбирательстве председательствующий обязан обеспечить гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям возможность реализации ими своих процессуальных прав, в том числе право участвовать в исследовании всех обстоятельств, касающихся гражданского иска, и в судебных прениях.

В судебном заседании истцом должно быть оглашено исковое заявление. Суд обязан выяснить, поддерживают ли гражданский истец, его представители гражданский иск, в каком объеме, а если иск предъявлен прокурором, то выяснить, поддерживает ли гражданский иск государственный обвинитель. Необходимо также выяснять у гражданского ответчика и его представителей, признают ли они предъявленный гражданский иск, в каком объеме.

Гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям в судебном заседании должна быть представлена возможность дать объяснения по предъявленному гражданскому иску, представлять материалы для приобщения к уголовному делу, касающиеся гражданского иска. По требованию суда они обязаны представлять имеющиеся у них предметы, документы, иные доказательства, если суд признает необходимым их исследование для правильного разрешения иска.

Гражданский истец вправе изменить объем исковых требований в сторону уменьшения (например, при частичном добровольном возмещении вреда обвиняемым или гражданским ответчиком) или в сторону увеличения.

При производстве по уголовному делу гражданский истец, гражданский ответчик, их представители вправе представлять соответствующие доказательства или ходатайствовать перед органом, ведущим уголовный процесс, об их истребовании, пользоваться всеми своими другими правами, предусмотренными соответственно ст.ст. 73 и 74 УПК.

При этом на гражданского ответчика, круг обязанностей которого определен в ч. 4 ст. 74 УПК, не может быть возложена обязанность предоставления им доказательств, опровергающих предмет, основания или размер предъявленного иска.

Ущерб, причиненный хищением, повреждением или уничтожением имущества, возмещается потерпевшему с учетом цен, сложившихся на день принятия решения о его возмещении.

В случае необходимости размер ущерба суд определяет на основании заключения экспертизы либо ущерб может быть определен специалистами или комиссией, назначенной судом для этой цели.

Если при рассмотрении уголовного дела потерпевший (он же гражданский истец) ходатайствует о прекращении уголовного дела ввиду примирения с подсудимым и заявит о том, что причиненный ему преступлением вред полностью возмещен, то суд обязан разъяснить ему последствия прекращения дела по данному основанию, в том числе и в части гражданского иска, а также обязан убедиться в добровольности указанного заявления потерпевшего.

Суд по результатам рассмотрения гражданского иска может вынести одно из следующих решений: об удовлетворении гражданского иска в полном объеме или частично; о признании за гражданским истцом права на удовлетворение гражданского иска и передаче вопроса о его размере на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства; об отказе в удовлетворении иска; об оставлении гражданского иска без рассмотрения; о прекращении производства по гражданскому иску.

Суд обязан разъяснять потерпевшему, гражданскому истцу, их представителям право ознакомиться с протоколом судебного заседания и подать на него свои замечания, что должно быть отражено в протоколе судебного заседания.

Апелляционные жалобы на приговор суда в части решения по гражданскому иску могут быть поданы гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями. Каждый из гражданских истцов вправе обжаловать приговор только в той части, которая касается его исковых требований.