Для повышения эффективности судебной экспертизы

Линара Сактаганова

Правоохранительные и судебные органы испытывают большие трудности при проведении ряда судебных экспертиз. Такое мнение озвучил вице-спикер Мажилиса Парламента РК Владимир Божко в ходе правительственного часа по вопросам судебно-экспертной деятельности, состоявшегося в Мажилисе Парламента РК.

Цель заседания заключалась в рассмотрении хода реализации требований Закона «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан», а также государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы РК на 2014-2020 годы. В рамках госпрограммы государственные организации по проведению судебных экспертиз были централизованы в одном ведомстве.

Меры по реализации указанной программы, по мнению Владимира Божко, позволили укрепить независимость судебно-экспертной системы страны, а также повысить эффективность использования бюджетных средств. А принятие Закона в прошлом году, по его словам, обеспечило возможность совершенствования судебно-экспертной деятельности, развитие института частных судебных экспертов, судебно-экспертных организаций, повышение престижа судебного эксперта, а также правовой защищенности лиц, участвующих в процессуальных действиях.

Вместе с тем вице-спикер Мажилиса указал на ряд проблемных вопросов в сфере судебно-экспертной деятельности. Прежде всего речь идет о нехватке в стране экспертных кадров.

- Правоохранительные и судебные органы испытывают большие трудности при проведении ряда судебных экспертиз. В своем Послании Глава государства потребовал продолжить превентивную борьбу с коррупцией. Но, как показало изучение, для расследования уголовных дел по фактам коррупции в областях не хватает судебных экспертов, которые проводят видеофотографические, психофилологические и строительно-экономические экспертизы. Также проблемы имеются в Астане, в Акмолинской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской и Алматинской областях, - подчеркнул В. Божко.

Более того, обеспокоенность мажилисменов вызывает вопрос отсутствия судебно-медицинских экспертов во многих районах областей.

- Всего 92 района не обеспечены этой категорией экспертов, что вынуждает следователей, в основном МВД, направлять трупы или материалы дела за 200-500 км, а это приводит к затягиванию уголовных дел и дополнительным затратам, - отметил Владимир Божко.

Еще одной серьезной проблемой, по словам зам. Председателя Мажилиса Парламента, являются условия работы судебно-медицинских экспертов в моргах.

- В 2013 году Премьер-Министр поручал ряду министерств и местным исполнительным органам навести порядок в моргах, где граждане и эксперты сталкиваются с невыносимыми моральными и служебными трудностями ввиду полного несоответствия этическим и служебным требованиям обустройства и содержания моргов. В Астане численность населения увеличилась в пять раз, а морг остался на прежнем уровне. Не лучшее положение и в Алматы. Поручения Премьер-Министра не выполнены, Минфин денег на строительство современных моргов не выделяет, ведомства и акиматы кивают друг на друга, а вопрос не решается, - констатировал В. Божко.

В связи с этим он отметил о необходимости выработки Мажилисом соответствующих рекомендаций в адрес Правительства страны. В частности, речь идет о повышении защищенности прав граждан, исключении необоснованной волокиты на досудебной стадии и при рассмотрении в судах, направленном на минимизацию пребывания граждан в следственных изоляторах и иных местах ограничения свободы.

Министерство юстиции, в свою очередь, ведет работу по реформированию судебно-экспертной системы Казахстана, и уже определены три первостепенных направления, о которых депутатов проинформировал Министр юстиции Марат Бекетаев. Прежде всего акцент ведомством сделан на формировании правовой базы и повышении квалификации кадров.

- Мы выделили три направления, от реализации которых зависит качество начатых реформ и реализация девятого блока Послания Главы государства. Первое направление - это система заказа и оплаты услуг экспертизы, по нашему мнению, построена не совсем правильно. Ключевым противоречием здесь является то, что экспертизу заказывают одни органы, а оплату производят другие, - подчеркнул он.

Ведомством планируется поэтапное внедрение механизмов учета стоимости проводимых экспертиз, назначенных судами и следователями.

Второе направление реформы касается самой модели судебной экспертизы. Сегодня основным потребителем ее услуг является государство, что, по мнению М. Бекетаева, не в полной мере отвечает принципу состязательности сторон в судопроизводстве.

Третье направление предполагает решение кадровых проблем. Для этого ведомством планируется внедрение сдельной формы оплаты труда.

- Сегодня судебная экспертиза сталкивается с низкой квалификацией кадров. Эксперты - это штатные сотрудники, получают свою зарплату без учета объема работы и ее результата. В таких условиях сотрудники теряют мотивацию для профессионального роста. Новая форма оплаты труда позволит вытеснить слабые кадры и оставить только результативных сотрудников. Переход на формат непостоянного штата становится основной тенденцией в развитии бизнес-процессов. В будущем сдельная оплата позволит развивать также и частную судебную экспертизу, - пояснил Марат Бекетаев.

Подводя итоги работы за прошедший год, он напомнил о том, что с принятием Закона «О судебно-экспертной деятельности» расширены задачи судебно-экспертной службы. В целях концентрации ресурсов судебно-экспертных учреждений с 2017 года судебно-экспертная система Казахстана координируется единым государственным предприятием «Центр судебных экспертиз».