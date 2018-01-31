На основании трудового договора

Л. Муздыбаева,

судья Сарыаркинского районного суда г. Астаны

Согласно Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на социальную защиту от безработицы.

Трудовые отношения в Республике Казахстан регулируются Трудовым кодексом. Принятие в 2015 году нового Трудового кодекса, разработанного по стандартам Международной организации труда и Организации экономического сотрудничества и развития, ознаменовало очередной этап трудовой реформы. Нормы Трудового кодекса возлагают на работодателя обязанность по надлежащему оформлению трудовых отношений. Так, прием на работу должен оформляться актом работодателя, издаваемым на основании заключенного трудового договора.

К сожалению, на практике работодатели не всегда заключают трудовой договор, и отдельные работники с этим соглашаются, поскольку считают для себя выгодным получать заработную плату без каких-либо удержаний. Однако такая позиция представляется неправильной, так как в случае образования задолженности по заработной плате работник, обращаясь с иском в суд, лишается возможности подтвердить дату возникновения и прекращения трудовых отношений, размер задолженности. Поэтому при поступлении на работу работники должны требовать от работодателя оформления трудового договора, в котором должны быть прописаны основные моменты: размер заработной платы, режим и время работы, время отдыха, права и обязанности сторон, срок действия договора.

Иски по спорам, вытекающим из трудовых правоотношений, рассматриваются судами по месту нахождения ответчика. Согласно трудовому законодательству, допуск к работе лица осуществляется только после заключения трудового договора.

Нормы Трудового кодекса предусматривают запреты и ограничения на заключение трудового договора и трудоустройство, согласно которым не допускается заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной лицу по состоянию здоровья на основании медицинского заключения; с гражданами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, на тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на должности и работы, предусматривающие полную материальную ответственность работника за необеспечение сохранности имущества и других ценностей работодателя, а также на работы, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных развлекательных заведениях, производство, перевозка и торговля алкогольной продукцией, табачными изделиями, наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами); с гражданами, лишенными права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; с иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими на территории РК, до получения разрешения местного исполнительного органа на привлечение иностранной рабочей силы либо иностранным работником до получения разрешения на трудоустройство в порядке, установленном Правительством РК. А также с иностранными студентами и стажерами, с иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими на территории Республики Казахстан.

Не допускается трудоустройство: в государственные предприятия, национальные холдинги и национальные компании на должность, связанную с исполнением управленческих функций, лиц, ранее совершивших коррупционное преступление; в организации в сфере образования не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании пп. пп. 1) и 2) ч. 1 ст. 35 УПК РК за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми; женщин на тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными условиями труда. Заключение трудового договора допускается с гражданами, достигшими шестнадцатилетнего возраста. Основаниями прекращения трудового договора являются: расторжение трудового договора по соглашению сторон; истечение срока трудового договора; расторжение трудового договора по инициативе работодателя; в связи с переводом работника к другому работодателю; расторжение трудового договора по инициативе работника; обстоятельства, не зависящие от воли сторон; отказ работника от продолжения трудовых отношений; переход работника на выборную работу (должность) или назначение его на должность, исключающую возможность продолжения трудовых отношений, кроме случаев, предусмотренных законами РК; нарушение условий заключения трудового договора.

Индивидуальные трудовые споры по вопросам применения трудового законодательства РК рассматриваются согласительными комиссиями, а по неурегулированным вопросам либо неисполнению решения согласительной комиссии - судами, за исключением субъектов малого предпринимательства, руководителей исполнительного органа юридического лица, домашних работников. При возникновении индивидуального трудового спора работник до обращения с иском в суд обязан в досудебном порядке обратиться в согласительную комиссию.

Трудовой кодекс предусматривает срок для обращения в согласительную комиссию или в суд по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, который по спорам о восстановлении на работу составляет один месяц со дня вручения копии акта работодателя о прекращении трудового договора, а для обращения в суд - два месяца со дня вручения копии решения согласительной комиссии, при обращении по неурегулированным спорам либо при неисполнении ее решения стороной трудового договора; по другим трудовым спорам - один год с того дня, когда работник или работодатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Необходимо отметить, что в случае отсутствия либо неоформления надлежащим образом трудовых отношений спор по поводу наличия либо отсутствия трудовых отношений разрешается судом, и обращение работника в досудебном порядке в согласительную комиссию не требуется.

К документам, подтверждающим трудовую деятельность, относятся трудовая книжка; трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения; выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора; выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам; послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии); выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах; сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях; архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника.