Сохраняя честь и личное достоинство

Темиржан Алданов,

судья суда № 2 г. Актобе

В нашем обществе требования к судьям предъявляются высокие, поскольку они стоят на защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан. Вопросы профессиональной этики судьи связаны с высокими требованиями не только к компетенции, качественному образованию, опыту и практике, но и к морально-нравственным качествам.

Очень важным элементом повышения доверия к судебной ветви власти является поведение самих судей. Именно по морально-этическому облику судей и экс-судей граждане оценивают весь судейский корпус Казахстана.

21 ноября 2016 года на VII Съезде судей в Астане был принят новый Кодекс судейской этики. Кодекс установил этические нормы поведения для действующих судей и судей, пребывающих в отставке, а его принятие стало важным моментом в деятельности судейского корпуса РК.

На сегодняшний день мы являемся свидетелями успешной реализации и претворения в жизнь реформ, определенных Лидером нации. 19-й шаг Плана нации «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» предусматривает усиление подотчетности судей; разработку нового Этического кодекса судьи, на основе которого граждане могут обжаловать действия судей в специально созданном Судебном жюри при Верховном Суде страны.

Казахстанское сообщество намерено сформировать целостное и четкое представление о том, какими должны быть нормы профессиональной этики, стандарты поведения, как достичь отлаженного механизма их действия в повседневной практике. Речь идет о нравственно допустимом поведении судьи не только при исполнении им своих служебных обязанностей, но и в быту. Новый этический кодекс направлен на упорядочение прав и обязанностей судьи. Этические нормы истекают из представлений о морали, ответственности и справедливости, долге и совести, складывающихся в общественном сознании. В нашей профессии, как ни в какой другой, имеет особое значение общественное мнение, которое должно быть сопряжено со словом доверие.

Судья должен быть верным своей присяге, неукоснительно соблюдать нормы этики, не допуская проявлений некорректного поведения при осуществлении любых действий, связанных с отправлением правосудия, в общественной деятельности и быту, чтобы его поступки соответствовали высокому статусу должности судьи.

Этика судьи, правила, манеры и принципы его поведения, вплоть до стиля одежды, соответствующего деловому общению - это важная составляющая, без которой немыслима реализация судебной деятельности.

Хотелось бы подробно остановиться на некоторых моментах, установленных в Кодексе. В преамбуле Кодекса указывается, что судьи руководствуются принципами независимости, объективности, честности и неподкупности, равенства, соблюдения этических норм, компетентности и старательности судей.

Многие положения Кодекса напрямую сопряжены с принципом независимости судей, установленным ст. 77 Конституции, а также Конституционным законом РК «О судебной системе и статусе судей».

Так, согласно ст. 2 Кодекса судья при осуществлении своих профессиональных обязанностей должен следовать закону и пресекать любые посторонние воздействия, противостоять угрозам, давлению и неправовому влиянию, прямому или косвенному вмешательству в судебный процесс, от кого бы они ни исходили, чтобы это было очевидно даже стороннему наблюдателю.

Принцип независимости судей, закрепленный в Основном Законе страны, является одним из гарантов судебной власти в Республике Казахстан. Судья должен принимать решения самостоятельно, и никто не должен на него воздействовать. В Кодексе отмечается, что решение принимается судьей независимо от какого-либо публичного обсуждения или какой-либо оценки его деятельности.

В Кодексе предусмотрен особый механизм контроля над поведением судей, а также меры дисциплинарного воздействия. В своей профессиональной деятельности и вне службы судья обязан соблюдать Конституцию РК, руководствоваться Законом «О судебной системе и статусе судей в РК» и другими нормативными правовыми актами, строить линию своего поведения согласно общепринятым нормам морали.

Судья при осуществлении своих профессиональных обязанностей должен следовать закону и пресекать любые посторонние воздействия, противостоять угрозам, давлению и неправовому влиянию, прямому или косвенному вмешательству в судебный процесс, от кого бы они ни исходили, чтобы это было очевидно даже стороннему наблюдателю.

Судье следует обеспечивать высокую культуру ведения судебного заседания, вести себя достойно, вежливо и требовать такого же поведения от участников процесса и других лиц, присутствующих в судебном заседании, принимать меры, чтобы у присутствующих лиц не возникало сомнений в справедливости правосудия.

Принцип независимости лежит в основе всей правовой системы государства, так как он гарантирует справедливость законов страны и верховенство Конституции.

Важность данного принципа отмечена и на международном уровне. Так, резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года № 40/32, которой были приняты «Основные принципы независимости судебных органов», указанными принципами устанавливается, что независимость судебных органов гарантируется государством и закрепляется в Конституции или законах страны. Все государственные и другие учреждения обязаны уважать и соблюдать независимость судебных органов.

Кодекс не запрещает судьям давать сведения средствам массовой информации о процессуальных стадиях рассмотрения дела, пояснения к принятому судебному решению. Однако согласно п. 3 ст. 25 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей» судья не обязан давать каких-либо объяснений по существу рассмотренных или находящихся в производстве судебных дел.

Таким образом, судья может дать разъяснения по принятому судебному решению, если сочтет это нужным, но следует помнить, что он не обязан этого делать.

Безусловно, в соответствии с Конституцией РК и Законом «О доступе к информации» граждане имеют право на получение информации любым, не запрещенным законом способом. Тем не менее п. 2 ст. 77 Конституции указывает, что судьи по конкретным делам не подотчетны. К тому же судья формирует свое мнение по делу, находящемуся в его производстве, в судебных актах. Судебные акты, в свою очередь, за исключением не подлежащих размещению в открытом доступе, размещаются на интернет-ресурсах (п. 6 ст. 16 Закона РК «О доступе к информации»). Таким образом, граждане и средства массовой информации могут свободно ознакомиться с мнением судьи через опубликованный судебный акт. Предоставление комментариев или разъяснений остается на усмотрение самого судьи.

С другой стороны, Кодекс предписывает судьям содействовать профессиональному освещению в средствах массовой информации судебной деятельности. Поэтому судье не следует избегать общения с прессой, если подобные действия могут повлечь негативное освещение деятельности суда в прессе.

В судах функционируют специальные комиссии по этике, которые тщательно разбираются с каждым фактом и сигналом на судей, занимаются рассмотрением жалоб, предложений и обращений граждан. Как правило, любая грубость, раздражительность со стороны судьи рождают недовольство и мнение о том, что он злоупотребляет своим высоким статусом, относится с пренебрежением к обратившимся за защитой в суд гражданам. Судье следует воздерживаться от любых действий, которые могут быть расценены как оказание покровительства какой-либо стороне. Судебное жюри принимает меры дисциплинарного воздействия к судьям, которые допускают неэтичное поведение, умышленно или по грубой неосторожности совершают действия, идущие вразрез с Кодексом судейской этики.

Требования, изложенные в Кодексе, можно выразить в следующих правилах: во всех сферах общественной жизни, в любой ситуации, прежде всего, необходимо стремиться сохранять личное достоинство, образцовое поведение, добропорядочность и честность. Избегать личных и финансовых связей, конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб чести и достоинству, репутации судьи.

Судья должен исключать непроцессуальные контакты, под которыми понимается любое, не предусмотренное процессуальным и иным законодательством общение с лицами, участвующими в деле, их представителями, прокурором, адвокатом, иными заинтересованными лицами по вопросам, связанным с отправлением правосудия по конкретному судебному делу.

Отметим, что отправление правосудия невозможно без честного и независимого судейского корпуса. По этой причине Кодекс устанавливает в отношении судей ряд ограничений. Так, судьи и экс-судьи должны быть разборчивыми в личных знакомствах и связях. Судье не следует принимать самому и позволять членам семьи принимать подарки, льготы, преимущества и т.д. в связи с осуществляемой им деятельностью по отправлению правосудия.

Хотелось бы отметить, что, обсуждая эти аспекты, в каждом судейском коллективе сегодня все больше говорят о профессиональной чести, своевременной и активной защите прав, свобод и интересов граждан, исполнении своих обязанностей честно, добросовестно, разумно, квалифицированно. В связи с предъявлением высоких требований к моральному облику судьи, его личности, поведению в профессиональной и внеслужебной деятельности хочется отметить работу комиссии по судейской этике с молодыми судьями.