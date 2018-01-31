Обеспечить безопасность детей

Бахтияр Тохтахунов

Детская и подростковая преступность - довольно характерное явление начала 1990-х. Сегодня в нашем обществе эта проблема еще не утратила своей актуальности, а выявлением таких социальных явлений, как преступность детей, занимается ювенальная полиция.

О целях и задачах этого органа нам рассказала начальник отдела Ювенальной полиции ДВД г. Алматы полковник полиции Лейла АЛИПБАЕВА:

- Наша служба и основная цель не несет функций карательного порядка, мы делаем больший упор именно на саму профилактику, предупреждение преступности и, самое главное, - на воспитание.

Воспитание начинается с семьи. Не только наша, но и мировая практика показывает, что основной причиной девиантного поведения ребенка является неблагополучие в семье, бесконтрольность со стороны родителей, уличная среда, безнадзорность, уклонение от получения образования, самовольные побеги из дома.

К сожалению, бывают случаи, когда родители пренебрегают своими обязанностями, а нередко мы наблюдаем такие ситуации, что просто поражаешься, как в таких условиях выживают их дети. Повсюду грязь, полная антисанитария, нет элементарного письменного стола для ребенка, за которым он мог бы делать уроки, нет даже специально отведенного места для его отдыха. Также небезопасно для ребенка, когда такие родители собирают днем и ночью у себя в доме посторонних людей и выпивают с ними. Ведь в отношении ребенка легко может произойти насилие или какой-нибудь несчастный случай. В таких случаях, если вся проводимая нами профилактическая работа не дает никаких положительных результатов, мы применяем другие формы воздействия для обеспечения безопасности ребенка и его полноценного развития.

- Какие проекты реализуются на сегодняшний день Ювенальной полицией Алматы?

- Хочу отметить, что позитивное воздействие на состояние работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних оказывают проводимые на постоянной основе оперативно-профилактические мероприятия, такие как «Подросток», «Каникулы», «Занятость», «Дети в ночном городе», «Семья-Подросток-Улица» и др. Они проводятся с участием заинтересованных государственных органов, неправительственных организаций и СМИ.

Также ежегодно проводим акцию «Дорога в школу». В преддверии начала нового учебного года совместно с Управлением образования г. Алматы, акиматами, при поддержке спонсоров и неправительственных организаций (по возможности и наши сотрудники помогают таким семьям методом добровольных взносов) осуществляем материальную поддержку детям из малообеспеченных и неблагополучных семей. Сюда входит полное обновление школьной формы, канцелярских принадлежностей, обуви и других вещей. Родители таких детей тоже очень довольны, ведь далеко не каждой семье доступны средства на обновки для ребенка.

Помимо этого мы тесно сотрудничаем с Управлением центра занятости населения. Допустим, если родители не работают, мы пытаемся их устроить на работу, но перед этим им предоставляются бесплатные трех-четырехмесячные курсы по специальностям, после их прохождения они устраиваются на работу. И это помогло многим. Но опять же, все упирается в интересы самих родителей и их желание, ведь есть люди, которые не хотят работать. Поэтому здесь главная задача нацелена на повышение ответственности родителей за воспитание своих детей.

- По-вашему, как сегодня нужно воспитывать детей, чтобы получить полноценных граждан нашей страны?

- Есть одна мудрая поговорка: «Не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Все равно ваши дети будут похожи на вас». Мораль проста, родители должны быть не просто родителями, они должны служить примером для своих детей. Ведь все, что мы применяем в своей жизни, весь опыт и знания, мы перенимали у своих родителей. В моем личном случае, я очень горжусь своими родителями и очень благодарна им, потому что они дали мне и моим братьям достойное воспитание и лучшее образование. На сегодняшний день мы все работаем на благо государства. Стараемся внести свой вклад в процветание нашей страны. Поэтому хотелось бы, чтобы все родители создавали все необходимые условия для развития своих детей. Это будет играть колоссальную роль в их дальнейшей судьбе. От этих факторов зависит и будущее нашей страны в целом.

Глава государства в Стратегии «Казахстан-2050» отметил: «Какой наша страна будет в будущем напрямую зависит от того, что мы сегодня воспитываем в наших детях». Поэтому мы должны воспитывать нашу молодежь в духе патриотизма, уважения законов нашей страны.

- В 2007 году в школах по предложению ДВД города был введен институт школьных инспекторов. Аким Алматы поддержал данную идею. Для чего был создан этот институт?

- Участились преступления среди школьников, и надо было принимать какие-то меры. И, знаете, практика показала, что эта система эффективна, а также удобна как для самих родителей, так и для педагогов: школьный инспектор всегда находится рядом, а дети - под присмотром. Ведь он с утра до вечера проводит и профилактические, и индивидуальные беседы. Надо говорить с ребенком и разъяснять ему его права и обязанности. А у нас часто бывает так, что граждане знают только свои права, но обязанностей не знают.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о работе школьных инспекторов. В чем она заключается?

- Задача школьного инспектора - это, прежде всего, защита прав и законных интересов детей, обеспечение их безопасности в школах.

Повышение правовой грамотности путем разъяснительной работы - это одна из эффективных мер профилактики и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних.

В связи с этим с начала учебного года мы составляем график встреч как с учащимися школ, так и с их родителями.

Во встречах принимают участие представители ювенального суда и прокуроры, они приводят примеры из жизни детей, которые встали на путь исправления и показывают себя с лучшей стороны. Цель подобных мероприятий в том, что родители должны быть уверены в безопасности своих детей, в каком состоянии они привели ребенка в школу, в таком же они и должны его забрать.

Если провести краткое сравнение преступлений, совершенных несовершеннолетними, начиная с 2007 года, то мы увидим, что в то время совершалось около 60-70 преступлений в год. В 2016 году их количество сократилось до минимума - до четырех. Благодаря слаженной работе школьного инспектора полиции, педагогического коллектива и ученического актива школ ежегодно этот уровень преступности идет на убыль. Еще одним немаловажным фактором является то, что во всех школах были введены по два школьных психолога. Это очень удобно. Раньше детей направляли в специальные центры психологической помощи и поддержки, сегодня все это находится рядом.

С каждым годом государство уделяет большое внимание вопросам улучшения условий обеспечения безопасности и защиты прав детей. Психологическая и профилактическая работа приносит очень хорошие результаты, их мы наблюдаем уже сегодня. Есть масса случаев проявления высокого героизма со стороны школьников, спасших своих сверстников от насильников или грабителей. Таких детей мы поощряем, награждаем специальными грамотами и благодарим их родителей за воспитание таких детей. Тому пример, когда 15-летний ученик одной из школ города Алматы спас бабушку от грабителя, и еще недавний случай, который произошел в Алматинской области, где ученик 11-го класса спас девочку от насильника. Отрадно видеть, когда дети не проходят мимо чужой беды и пытаются всячески помогать друг другу.

Отмечу, что инспекторам охотно оказывают помощь сами школьники. Во всех школах города благодаря усилиям школьных инспекторов полиции и педагогического коллектива созданы отряды юных помощников полиции, юных инспекторов дорожного движения из числа учащихся. В эти отряды вступают на добровольной основе все желающие. Ученики помогают наблюдать за правопорядком в школах, у них имеется специальная форма и удостоверения. Они являются младшими помощниками наших школьных инспекторов и, надо сказать, оказывают нам вполне эффективную поддержку. По принципу отношения равного к равному. Можно сказать, что они воспитывают своих сверстников, своими словами объясняя им их права и обязанности. Такие дети будут очень грамотными в правовом отношении. Здесь также ведутся работы по правилам дорожного движения. Сюда подключены полицейские службы, которые контролируют дорожное движение вблизи школ.

Мы также проводим программы занятости детей во время летних каникул, для того чтобы они не были заняты бесполезными вещами, Интернетом, гаджетами и телевизором. Для этого в городе созданы все условия. При поддержке местных исполнительных органов в летний период организован бесплатный оздоровительный отдых для детей из малоимущих и неблагополучных семей.

Помимо этого мы проводим специальные ночные рейды, такие как «Дети в ночном городе». Согласно КоАП РК дети после 22.00 часов не должны находиться в компьютерных клубах и после 23.00 - на улице без сопровождения их законных представителей. Если несовершеннолетний ребенок все же находится после указанного времени на улице или в компьютерном клубе, то его родители и работники развлекательных заведений привлекаются к административной ответственности. Такие меры были приняты в 2010 году, так как в то время возрос уровень преступности в ночное время.

Необходимо отметить, что Алматы - это огромный мегаполис, и миграция здесь довольно-таки большая. Отслеживать всех практически невозможно. А такие меры соответствуют обеспечению норм безопасности детей.