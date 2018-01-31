Таможенный реестр Республики Казахстан-2018.

Новые правила функционирования

Юридическая фирма «Legalmax»

26 декабря 2017 года Президент Республики Казахстан подписал новый кодекс Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» (далее «Кодекс») № 123-VI ЗРК. Кодекс вступил в силу 1 января 2018 года и направлен на совершенствование системы таможенного регулирования.

Одновременно с принятием Кодекса в целях приведения таможенного законодательства Казахстана в соответствие с ним был принят и закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования» от 26 декабря 2017 года № 124-VI ЗРК, который также вступил в силу с 1 января 2018 года (далее «Закон»). Закон вносит изменения в 35 нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Изменения, который вносит Кодекс в регулирование таможенного дела в Казахстане можно условно разделить на 2 части: 1) касающиеся Евразийского экономического союза (далее «ЕАЭС»); 2) Внутригосударственного (национального) регулирования.

В настоящей публикации будут рассмотрены изменения, которые Кодекс вносит в части мер по защите прав правообладателей на объекты интеллектуальной собственности (далее «объекты ИС»), принимаемые таможенными органами.

ЕАЭС

Кодекс вводит понятие и регулирование единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств - членов Евразийского экономического союза (далее «единый ТРОИС ЕАЭС»). Особенности регулирования единого ТРОИС ЕАЭС заключается в следующем:

· Евразийская экономическая комиссия (далее «Комиссия») определяет ведение единого ТРОИС государств - членов ЕАЭС на основании Регламента. На сегодняшний день, Регламент не введен в действие.

· Объект ИС, включаемый в ТРОИС ЕАЭС должен быть зарегистрирован в каждом государстве - члене ЕАЭС.

· В случае если тождественные объекты ИС, зарегистрированные в государствах-членах ЕАЭС принадлежат разным правообладателям, для внесения таких объектов ИС необходимо согласие всех правообладателей в каждом государстве-члене ЕАЭС путем выдачи доверенностей.

· Заявление для внесения объекта ИС в ТРОИС ЕАЭС может подать правообладатель либо от имени правообладателя, не имеющего постоянного представительства на таможенной территории ЕАЭС, может быть подано через лиц, имеющих постоянное место нахождения (зарегистрированных) на территории одного из государств-членов ЕАЭС.

· Возможность представления пакета документов для внесения объектов ИС в ТРОИС ЕАЭС на любом языке с условием приложить также их переводы на русский язык.

· В случае, если на территориях государств - членов ЕАЭС права на тождественные объекты ИС принадлежат разным правообладателям предоставляются обязательства о возмещении имущественного вреда декларанту и иным лицам, который может возникнуть в связи с приостановлением выпуска товаров, содержащих объекты ИС, в отношении которых предполагается, что они являются товарами с нарушением прав на объекты ИС каждого правообладателя.

· Страховая сумма или сумма обеспечения исполнения обязательства по договору страхования ответственности за причинение имущественного вреда лицам в связи с приостановлением выпуска товаров должна составлять сумму, эквивалентную не менее чем 10 000 евро по курсу валют, действующему на день заключения договора (договоров) страхования ответственности или иного договора (договоров) либо внесения изменений в такие договоры.

· Срок включения объекта ИС в ТРОИС ЕАЭС может варьироваться примерно от 1,5 до 2-х месяцев.

· После принятия Комиссией пакета документов для внесения объектов ИС в ТРОИС ЕАЭС, далее заявление направляется в каждый центральный таможенный орган государства-члена ЕАЭС. В случае если хотя бы от одного центрального таможенного органа в Комиссию поступает отказ во включении в единый ТРОИС, объект ИС не включается в него.

ТАМОЖЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (ДАЛЕЕ «ТРОИС РК»)

Изменения коснулись и в части регулирования ТРОИС РК. Приводим ниже новеллы, вводимые Кодексом с 1 января 2018 года:

· К заявлению о включении объекта ИС в ТРОИС РК необходимо приложить документ, подтверждающий факт перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС с нарушением прав на объекты ИС. Для сравнения ранее такой документ не требовался.

· Также к заявлению о включении объекта ИС в ТРОИС РК необходимо приложить изображения отличительных признаков оригинальных товаров, содержащих объекты ИС, и товаров, содержащих признаки нарушения прав на объекты ИС. До введения Кодекса, достаточно было приложить описания отличительных признаков оригинальных товаров, содержащих объекты ИС, и товаров, содержащих признаки нарушения прав на объекты ИС.

· Заявление о включении объекта ИС в ТРОИС РК и прилагаемые к нему документы теперь подаются в уполномоченный орган в письменной и (или) электронной формах. Однако данная формулировка не дает однозначного ответа. Тогда как ранее документы предоставлялись и в письменной и электронной формах.

· Срок рассмотрения заявления изменился с 30 календарных до 20 рабочих дней.

· В случае прекращения действия права на объекты ИС правообладатель или его представитель обязан в письменной или электронной форме в течение 5 календарных дней уведомить об этом таможенный орган. Ранее данное положение отсутствовало.

· Срок задержания товаров, содержащих объекты ИС может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней теперь только в случае, если правообладатель предоставит документы об обращении в суд.

Предоставляется с разрешения таможенного органа правообладателю или лицу, представляющему его интересы право отбирать пробы и (или) образцы товаров, в отношении которых принято решение о приостановлении срока их выпуска, в том числе для проведения их исследования, а также право осматривать, фотографировать или иным образом фиксировать такие товары. Тогда как ранее отбор проб и образцов товаров, в том числе исследование товаров производилось должностным лицом таможенного органа.

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы касательно таможенной защиты ОИС в РК и ЕАЭС, а также по иным аспектам регистрации и защиты интеллектуальной собственности в странах нашего присутствия. Вы можете направить нам запрос по электронной почте: kz@legalmaxlaw.com.