Сбежавший солдат-срочник найден в Алматы
31 января 2018, 11:15
Его искали 10 дней.
Солдата-срочника, ушедшего в самоволку, нашли в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.
"В городе Алматы 30 января в ходе поисковых мероприятий военной полицией ВС РК обнаружен военнослужащий срочной службы Бозбанов Жанболат, ранее оставивший расположение войсковой части 21450 Гвардейского гарнизона", - говорится в сообщении министерства.
Ранее сообщалось, что 21 января солдат 1999 года рождения самовольно оставил месторасположение воинской части.
Фото: пресс-служба МО РК.
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