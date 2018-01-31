Временную регистрацию можно будет продлить через SMS

Продлить временную регистрацию по месту пребывания можно будет при помощи SMS. Об этом на своей странице в Facebook рассказал председатель правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Абылайхан Оспанов, сообщает Zakon.kz.

За день до истечения срока временной регистрации услугополучателю будет направлено SMS о возможности продления временной регистрации. Он в ответ должен будет подтвердить свое согласие.

Также SMS-запрос направляется собственнику жилья. При подтверждении права собственности в базе данных, временная регистрация по месту жительства будет продлена автоматически.

Для получения услуги заявителю и собственнику необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан.

Привязать ИИН к номеру мобильного телефона в личном кабинете, на портале Egov или в ЦОНах.