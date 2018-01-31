Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 322,63 (+0,20), CNYKZT_TOD = 51,0000 (+0,1537)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 322,63 тенге за доллар (+0,20 тенге), объем торгов - 23 250 тыс. USD (-36 000 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 51,0000 тенге за юань (+0,1537 тенге), объем торгов - 200 тыс. юаней (-200 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.