На утренних торгах тенге немного ослаб
В обменниках доллары покупают/продают по 322,5-323,7 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 322,63 тенге за доллар (+0,20 тенге) при объеме торгов – 23,25 млн USD (-36, млн USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,0000 тенге за юань (+0,1537 тенге), объем торгов – 200 тыс. юаней (-200 тыс. юаней).
В обменниках доллары покупают/продают по 322,5-323,7 тенге, евро по 397,5-401,5, рос.рубль - 5,72-5,8 тенге.
В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.