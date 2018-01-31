Сменился руководитель Профсоюзного центра Актюбинской области

Сегодня на расширенном заседании профсоюзного актива области глава региона Бердыбек Сапарбаев и заместитель председателя Федерации профсоюзов Марат Токжанов представили нового руководителя территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Актюбинской области». Им стал Алтынбек Амиргалиев, ранее возглавлявший аппарат акима области.

Бердыбек Сапарбаев озвучил ряд задач перед новым председателем профсоюзного центра.

«Основная задача, поставленная Главой государства, - это соблюдение законных прав и интересов трудовых коллективов, недопущение высвобождения рабочих мест, сокращения уровня заработной платы. По этим вопросам с 98% средних и крупных предприятий области заключены трехсторонние меморандумы. Необходимо продолжить эту работу», - сказал аким области.

Он также поблагодарил прежнего руководителя Турикпенбая Айжарикова за плодотворную работу.

Амиргалиев Алтынбек Аманович родился в 1967 году в Кобдинском районе Актюбинской области. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт и Алматинский институт экономики и статистики.

Трудовой путь начал в 1992 году старшим специалистом по финансированию сельского хозяйства Кобдинского районного отдела финансов Актюбинской области.

В разные годы работал заведующим Кобдинским районным отделом социальной защиты населения, заместителем акима Кобдинского района, акимом Мартукского района, акимом Уилского района, заместителем начальника, руководителем управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области.

С 11 июля 2016 года руководил аппаратом акима Актюбинской области.