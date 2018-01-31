Н.Нигматулин: необходимо создать равные условия для сельских и городских НПО

На пленарном заседании Мажилиса в ходе рассмотрения проекта закона, направленного на упорядочение деятельности некоммерческих организаций, председатель палаты Нурлан Нигматулин подчеркнул необходимость создания равных условий для городских и сельских НПО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Рассматривая законопроект в первом чтении, мажилисмены акцентировали внимание разработчиков на различии в уровне развития сельских НПО, по сравнению с НПО в крупных городах, а также республиканского уровня. Это, по мнению депутатов, влияет на то, что сельские неправительственные организации не могут выиграть гранты и госсоцзаказ в проводимых конкурсах.

В свою очередь спикер Мажилиса подчеркнул, что сельские НПО не должны оказаться неконкурентоспособными в связи с введением стандартов госсоцзаказа, предлагаемых законопроектом.

- Поэтому госсоцзаказ должен учитывать особенности сельчан. Необходимо создать равные условия для сельских и городских неправительственных организаций, - сказал в завершение Нурлан Нигматулин.

Фото: пресс-служба Мажилиса.