Н.Нигматулин: необходимо создать равные условия для сельских и городских НПО
Сельские НПО не должны оказаться неконкурентоспособными в связи с введением стандартов госсоцзаказа, предлагаемых законопроектом - Нигматулин.
На пленарном заседании Мажилиса в ходе рассмотрения проекта закона, направленного на упорядочение деятельности некоммерческих организаций, председатель палаты Нурлан Нигматулин подчеркнул необходимость создания равных условий для городских и сельских НПО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Рассматривая законопроект в первом чтении, мажилисмены акцентировали внимание разработчиков на различии в уровне развития сельских НПО, по сравнению с НПО в крупных городах, а также республиканского уровня. Это, по мнению депутатов, влияет на то, что сельские неправительственные организации не могут выиграть гранты и госсоцзаказ в проводимых конкурсах.
В свою очередь спикер Мажилиса подчеркнул, что сельские НПО не должны оказаться неконкурентоспособными в связи с введением стандартов госсоцзаказа, предлагаемых законопроектом.
- Поэтому госсоцзаказ должен учитывать особенности сельчан. Необходимо создать равные условия для сельских и городских неправительственных организаций, - сказал в завершение Нурлан Нигматулин.
Фото: пресс-служба Мажилиса.
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