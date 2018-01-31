Латвийский спортсмен назвал россиян грабителями олимпийского духа
По мнению скелетониста, россияне, употребляющие запрещенные вещества, воруют его победы
Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс высказался на тему отстранения российских спортсменов от Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Его слова приводит Delphi.
«В моих глазах русские полностью разрушили олимпийский дух. Нас просто ограбили. Те чувства уже не вернуть. Даже если справедливость наконец-то восторжествует, теперь это уже никого не волнует», — заявил спортсмен.
По мнению скелетониста, россияне, употребляющие запрещенные вещества, воруют его победы. «Это больно, потому что я расту, стремлюсь чего-то добиться. Поначалу я даже не мог в это поверить. Русские мне говорили: "Как ты можешь верить тому, что пишут?" Но мой ответ был таким: "А почему я должен верить вам?"» — добавил он.
Дукурс является пятикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере спортсмен завоевал серебро, на Играх-2014 в Сочи также стал вторым, уступив российскому скелетонисту Александру Третьякову. МОК 22 ноября лишил Третьякова золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Теперь первое место россиянина должно перейти Дукурсу.