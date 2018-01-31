Н.Нигматулин: Оценка населения должна быть важнейшим критерием деятельности НПО

Важность оценки населением как показателя результата исполнения госсоцзаказа подчеркнул сегодня Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Палаты, сообщает Zakon.kz.

В ходе рассмотрения в первом чтении поправок по вопросам деятельности некоммерческих организаций депутатами Мажилиса поднят ряд вопросов, касающихся, в частности, механизма участия населения в определении тематик госсоцзаказа, проведения оценки его результатов и их гласности, учета приоритетных потребностей граждан, в том числе социально уязвимых слоев населения.

Как подчеркнул Н.Нигматулин, сегодня интернет, современные информационные технологии, социальные сети позволяют полностью вовлекать население не только в процесс формирования самих тем госсоцзаказа, но и в процесс оценки результатов его исполнения.

«Наверное, лучше, чем население, никто не сможет оценить исполнение социального заказа. И именно эта оценка должна быть важнейшим критерием деятельности некоммерческих организаций. Нам необходимо это учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению. Потому что любое исполнение социального заказа должно быть направлено, прежде всего, на повышение качества услуг для населения. Это надо помнить», - сказал Спикер Мажилиса.

При этом Н.Нигматулин отметил важность оценки результатов реализации соцзаказа, как госорганами, так и внешними экспертами.

Законопроектом предусматривается, в частности, введение новых понятий «формирование государственного социального заказа» и «оценка результатов государственного социального заказа».

Расширяется компетенция уполномоченного органа в сфере взаимодействия с НПО в части размещения на своем интернет-ресурсе темы госсоцзаказа, реализуемой госорганами.

Также предлагается расширить компетенции госорганов в части формирования, реализации и оценки результатов госсоцзаказа.