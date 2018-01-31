Немецкие паралимпийцы устроят бойкот в случае участия россиян в Играх

Тренер немецких лыжников-паралимпийцев Ральф Ромбах заявил, что спортсменки из Германии могут не выйти на старт, если нейтральные атлеты из России будут участвовать в Паралимпиаде, пишет Lenta.ru.

«Мы не можем повлиять на решение Международного паралимпийского комитета, но между командами ведется дискуссия о том, чтобы бойкотировать женскую лыжную эстафету в случае допуска нейтральных атлетов из России», — заявил тренер.



Ромбах отметил, что некоторые российские спортсмены не употребляли запрещенные вещества. «Однако они являются частью той допинговой системы, которая существовала в стране. Если мы оставим этот факт без должного внимания, мы никогда не сможем контролировать проблему допинга», — отметил он.

29 января Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). При этом МПК позволил российским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх 2018 года в качестве нейтральных атлетов.

Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта.