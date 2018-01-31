В ЕАЭС будет равный подход в распределении таможенных пошлин

Ратификация и реализация Протокола позволит обеспечить равный подход и стабильное распределение и зачисление пошлин в бюджеты государств ЕАЭС.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили законопроект «О ратификации Протокола о применении отдельных положений Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 23 декабря 2014 г.», передает корреспондент Zakon.kz.

«Вашему вниманию представляется проект закона «О ратификации Протокола о применении отдельных положений Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Союзе». В соответствии с законом «О международных договорах» Протокол подлежит ратификации», - сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

Как он указал, до подписания Протокола норматив у Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Армения составлял 7,11 %, 85,32 % и 1,11 % соответственно.

«В целях обеспечения равного подхода к распределению пошлин главами государств ЕАЭС принято решение о пересмотре нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин, исходя из следующих принципов: во-первых, не учитывать изъятия из ЕТТ ЕАЭС как Республики Казахстан, так и Республики Армения; во-вторых, пересмотреть норматив Республики Армения на 0,11% за счет нормативов РК и РФ», - пояснил глава ведомства.

По его словам, учитывая данные принципы, Протокол подписан главами государств ЕАЭС со следующими нормативами - Республика Армения – 1,220 %; Республика Беларусь - 4,560 %; Республика Казахстан - 7,055 %; Кыргызская Республика - 1,900 %; Российская Федерация - 85,265 %.

«Реализация Протокола повлечет за собой уменьшение норматива распределения сумм ввозных таможенных пошлин, предполагаются условные потери республиканского бюджета, которые составят 1,8 млрд тенге - в 2017 году и в последующие годы с учетом инфляции составят 1,9 млрд тенге – в 2018 году и 2 млрд. тенге в 2019 году. Имеется положительное заключение республиканской бюджетной комиссии от 21 февраля 2017 года», - проинформировал министр.

В заключение Т. Сулейменов отметил, что ратификация и реализация Протокола позволит обеспечить равный подход и стабильное распределение и зачисление пошлин в бюджеты государств ЕАЭС.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: liter.kz.