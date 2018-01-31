Офицерский состав ВС в Национальном университете обороны проходит курсы повышения квалификации

Курсы повышения квалификации офицерского состава ВС РК завершатся в середине февраля текущего года.

На базе Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы проводятся курсы повышения квалификации с офицерами оперативных управлений и штабов соединений, воинских частей Вооруженных Сил Республики Казахстан.

За период проведения курсов согласно утвержденной программе офицерами будут изучены следующие дисциплины: основы оперативного искусства, основы оперативного искусства ВВС, основы оперативного искусства войск ПВО и другие. Обучающиеся на курсах, будут сдавать комплексный экзамен по пройденному материалу и по завершению получат сертификаты об окончании курсов повышения.

Курсы повышения квалификации офицерского состава ВС РК завершатся в середине февраля текущего года.