В Темиртау с помощью покрышек отогрели трубопровод холодной воды

В более чем 400 домов вернулась холодная вода.

Чуть больше суток 411 домов в Темиртау оставались без холодного водоснабжения. Накануне утром водоснабжение было восстановлено, передает Zakon.kz.

Причиной отсутствия воды явился мороз - трубопровод попросту перемерз. На сегодня проблема устранена.

"Дали воду еще вчера утром, к 8 часам утра. Оставались внутридомовые проблемы, но их уже устранили", - рассказала пресс-секретарь акима Темиртау Горячева Ольга.

По ее словам, воды не было сутки с небольшим в 411 домах.

Жители Темиртау, между тем, в соцсетях выкладывали видео того, как коммунальщики отогревали замерзшие трубы. Делалось это с помощью открытого огня - сжигали покрышки. Как отметила Ольга Горячева, так отогревали компенсатор, иначе ничем его не отогреть.

"Саму трубу отогревали горячей водой. А компенсатор, там довольно сложная конструкция, только открытым огнем. Работали специалисты", - сообщила пресс-секретарь городского акимата.

видео: Жизнь Темиртау