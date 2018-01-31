Официанту не удалось стать Мэрилин Монро

Житель французского города Тулон Сириль Ру (Cyril Roux) потратил пять тысяч фунтов стерлингов (2 400 000 тенге) на инъекции ботокса, чтобы походить на легендарную голливудскую актрису Мэрилин Монро.

Француза, работающего официантом, прозвали «пластическим парнем». Он регулярно проходит процедуры, чтобы поддерживать свои губы в определенном состоянии. Молодой человек часто публикует селфи в Instagram и любит использовать фильтры и макияж, чтобы визуально увеличить размер губ.

Ру также часто с восхищением отзывается о внешности известной светской львицы Джослин Вильденштейн, которая прославилась по всему миру благодаря нездоровому пристрастию к пластическим операциям.

Издание The Mirror отмечает, что повальное увлечение ботоксом переросло в реальную проблему: знаменитости часто рассказывают об увеличении губ, а их поклонники, следуя за кумиром, нередко злоупотребляют препаратом. В отдельных случаях жертвы ботокса вынуждены удалять препарат хирургическим путем.

Источник: Lenta.ru

Фото: @mediadrumworld