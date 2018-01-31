Госсоцзаказ для НПО будут формировать исходя из потребностей целевых групп

Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении на пленарном заседании Палаты соответствующие поправки в первом чтении «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности некоммерческих организаций», передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, в сфере НПО занято более 29 тысяч человек.

«В стране сформированы действенные механизмы поддержки негосударственного неправительственного сектора - это государственный социальный заказ, грантовые финансирования и премии (…). Законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и 5 законов. Основные положения проекта закона направлены на улучшение реализации госсоциального заказа», - сказал он.

Во-первых, по его словам, документом обозначены единые подходы процесса формирования госсоцзаказа на основе изучения и анализа потребности целевых групп, предложений НПО.

«В настоящее время госорганами используются различные подходы к формированию тем и сумм госсоцзаказа, в том числе без учета потребности целевых групп. В рамках законопроекта предлагается ввести понятие «формирование госсоцзаказа». Процесс формирования будет определен подзаконными актами и будет предусматривать учет потребностей населения», - отметил глава ведомства.

Он подчеркнул, что одним из новшеств является предоставление возможности гражданам и НПО активно участвовать в данном процессе путем направления своих предложений в соответствующие госорганы. Информация о реализации всех соцпроектов НПО об оценке результатов госсоцзаказа также будет доступна общественности.

«Во-вторых, планируется внедрение оценки результатов госсоцзаказа, которая позволит определить эффективность проекта и степень удовлетворенности населения качеством услуг. Планируется, что оценка будет проводиться непосредственно после окончания проектов в два этапа. На первом этапе будет проводить сбор информации. А на втором - анализ полученных данных. В зависимости от характера проекта оценка может быть внутренней и внешней (…). Механизм проведения оценки будет определен в правилах по формированию, мониторингу и оценки результатов госсоцзаказа», - указал Н. Ермекбаев.

В-третьих, по его данным, предлагается ввести единые требования или стандарты госсоцзаказа качеству, условиям, критериям, содержанию, критериям оценки результатов соцпроектов оказываемых НПО в рамках госсоцзаказа.

«Министерством проанализирован весь спектр услуг, оказываемых в рамках госсоцзаказа. Предлагается несколько видов стандартов госсоцзаказа, в частности, организация работы центров, консультационные, исследовательские. Информационные, методические услуги. Введение стандартов позволит повысить качество услуг, оказываемых НПО в рамках госсоцзаказа и уровень их профессиональной подготовленности», - уточнил министр.

«Четвертое, улучшается механизм присуждения премий и грантов. Теперь премии будут присуждаться НПО, предоставляющим сведения в базу данных НПО. Право выдвигаться на присуждение премии закрепляется за самим НПО. НПО, не получившие премии, смогут подавать заявки на соискание премий и в последующие годы. В целях устранения конфликтов интересов при принятии решения о присуждении премии для НПО исключен этап внесения рекомендаций членами координационного совета. Местные исполнительные органы наделяются компетенцией по предоставлению грантов для НПО», - добавил глава ведомства.

В-пятых, уточняются направления реализации госсоцзаказа, предоставление грантов и присуждение премий.

«В частности, добавляется новое направление «содействие развитию гражданского общества», в том числе повышению устойчивости и укреплению потенциала НПО. Еще один блок изменений в проекте закона касается оптимизации перечня НПО, предоставляющих сведения в уполномоченный орган. Сегодня все НПО, а их более 50 тысяч, обязаны ежегодно предоставлять отчетность в министерство. С введением данной нормы количество организаций, которым необходимо предоставлять сведения в базу данных НПО, сократится в 2,5 раза», - пояснил Н. Ермекбаев.

Как он заключил, таким образом, законопроект направлен на совершенствование законодательства, регулирующего деятельность НПО.

Ксения Давыдова