Депутаты предложили ужесточить наказание за отсутствие информации на продуктах о ГМО

Допускаются случаи беспрепятственного проникновения на казахстанские рынки продуктов, содержащих ГМО, несмотря на закон, обязавший указывать на упаковке присутствие генетически измененных компонентов.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Артур Платонов поднял вопрос ужесточения ответственности в отношении поставщиков продукции без указания информации о содержании генно-модифицированных ингредиентов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Основанием для моего депутатского запроса послужило выявленное комитетом охраны общественного здоровья Минздрава в ряде продуктов иностранных производителей, в том числе и детских завтраках, смесях для блинов и лапше быстрого приготовления, превышение содержания генетически модифицированной сои и кукурузы. В отдельных случаях превышение достигало 39%. При этом на упаковке продуктов не указана информация о содержании ГМО», - сказал мажилисмен, оглашая депутатский запрос на имя вице-премьер-министра РК, министра сельского хозяйства РК Умирзака Шукеева.

Как отметил парламентарий, благодаря проведению мониторинга безопасности при контрольном закупе в некоторых супермаркетах Астаны и Алматы, на сегодня выявлено и уничтожено 86 килограммов продукции с генетически модифицированными организмами.

«В 2008 году Казахстаном был ратифицирован Картахенский протокол с целью принятия необходимых мер для безопасного перемещения через государственные границы достижений современной биотехнологии. Однако допускаются случаи беспрепятственного проникновения на казахстанские рынки продуктов, содержащих ГМО, несмотря на закон, обязывавший указывать на упаковке присутствие генетически измененных компонентов», - уточнил депутат.

По словам А. Платонова, по результатам исследований западных ученых установлены возможные последствия употребления таких генномодифицированных организмов: угнетение иммунитета, аллергические реакции, метаболические расстройства и нарушения репродуктивной функции, то есть, не исключено бесплодие.

«На заседаниях, проведенных нашими учеными совместно с неправительственными организациями экологического направления, посвященным исследованию последствий употребления генетически модифицированных продуктов, пришли к главному вопросу: «Сможет ли Казахстан защитить свое население от ГМО?». Обратили внимание также и на неучтенный опыт: засеивая землю генетически модифицированными семенами, хозяйство «подсаживается» на конкретного производителя этих семян», - констатировал депутат.

Он добавил, что модифицированные растения полностью вытесняют с земель менее стойкие натуральные, а ГМО-растения, как правило, становятся бесплодными - из их семян на будущий год ничего не произрастает.

«В результате агропредприятия и фермеры вынуждены покупать все наборы семян заново, увеличивая свою зависимость от импорта. При этом ГМО-семена действуют как захватчики-агрессоры. Опыт их использования подтверждает, что если они посеяны рядом с традиционными растениями, то уже через пару лет полностью захватывают всю территорию посевных площадей», - уточнил мажилисмен.

Парламентарий считает, что необходимо принять соответствующие меры.

«Прошу принять меры для предотвращения выпуска и распространения продукции с ГМО и рассмотреть следующее: открытие национального координационного центра, регулирующего безопасность в области распространения ГМО; разработать эффективную систему, контролирующую вопросы безопасности генно-инженерной деятельности и правил потребления ГМ продуктов; создать сети специальных испытательных лабораторий для выявления трансгенных организмов, так как о токсичности ГМО судят, основываясь лишь на кратковременных исследованиях; ужесточить меры в отношении поставщиков продукции без указания информации о содержании генно-модифицированных ингредиентов; поддержать и развивать отечественный сельскохозяйственный потенциал», - заключил А. Платонов.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: vedamost.info.