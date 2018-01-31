Начавшееся потепление не остановится - синоптики

Синоптики "Казгидромет" представили прогноз погоды на 1-3 февраля, сообщает Zakon.kz.

Так, тёплые воздушные массы, связанные с Атлантическим циклоном очень медленно смещаются на Казахстан.

"Причиной тому является влияние на погоду республики холодного и мощного Сибирского антициклона. Но начавшееся потепление уже не остановится", - говорится в прогнозе.

Отмечается, что в предстоящие трое суток циклон и связанные с ним атмосферные фронты будут перемещаться через территорию Казахстана, вызывая на своём пути не только повышение температуры, но и снегопады, метели, сильный западный ветер, в южных областях гололёд. Температура воздуха в этот период ожидается около климатической нормы.

Фото: obk.kz.