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Начавшееся потепление не остановится - синоптики

31 января 2018, 12:31

Атлантический циклон принесёт снегопады и метели на территорию республики.

Синоптики "Казгидромет" представили прогноз погоды на 1-3 февраля, сообщает Zakon.kz.

Так, тёплые воздушные массы, связанные с Атлантическим циклоном очень медленно смещаются на Казахстан.

"Причиной тому является влияние на погоду республики холодного и мощного Сибирского антициклона. Но начавшееся потепление уже не остановится", - говорится в прогнозе.

Отмечается, что в предстоящие трое суток циклон и связанные с ним атмосферные фронты будут перемещаться через территорию Казахстана, вызывая на своём пути не только повышение температуры, но и снегопады, метели, сильный западный ветер, в южных областях гололёд. Температура воздуха в этот период ожидается около климатической нормы.

Фото: obk.kz.


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