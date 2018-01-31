Активная роль суда в гражданском процессе

В последнем ежегодном послании Президента народу Казахстана из 10 основных задач, которые предстоит реализовать, девятая задача - Верховенство закона и борьба с коррупцией остаются приоритетными направлениями государственной политики.

Основной элемент верховенства закона - это справедливое судебное разбирательство.

Исчерпывающая реализация Плана Нации - это коренное улучшение в оценке гражданами страны деятельности судов.

Для достижения положительной оценки общества о деятельности судов в осуществлении отправления правосудия на расширенном заседании 26 января председателем Верховного суда Республики Казахстана Ж.Асановым поставлены задачи, основанные на 7 проектах, один из которых - справедливость.

Судья - главная фигура судебного процесса, он соприкасается с человеком и решает проблемы. Именно он обеспечивает верховенство закона.

Но вместе с этим, процессуально суд пассивен. Суд полностью освобожден от сбора доказательств по собственной инициативе. Суд основывает решение лишь на тех доказательствах, участие в исследовании которых на равных основаниях было обеспечено каждой из сторон.

Судья в гражданском процессе не вправе проявлять активность, вместе с этим, суд должен принять справедливое решение.

Ограничен процессуальной возможностью принять новые доказательства и суд апелляционной инстанции, проверяя законность и обоснованность решения суда первой инстанции в полном объеме.

Тогда как, в целях справедливого разрешения спора в конечном итоге, в кассационном порядке пересматриваются и корректируются судебные акты местных судов, принимая во внимание новые доводы и доказательства, которые ранее не представлялись местным судам.

В 2017 году в кассационном порядке отменено и изменено всего - 90 судебных актов местных судов города Астаны, из которых 27 направлено на новое судебное рассмотрение с целью дополнительного исследования новых доводов и доказательств.

К примеру, 6 постановлений отменено с направлением дела на новое рассмотрение по ходатайству Банка относительно спора по недвижимости ЖК «К».

Кассационной инстанцией указано о необходимости проверить доводы Банка, о которых не указывалось ранее в апелляционных жалобах и Банком не приводились изначально в исковом заявлении.

Последующие покупатели не представляли суду доказательств оплаты стоимости приобретенной квартиры, документы бухгалтерского учета о поступлениях и оприходовании денежных средств, документы налоговой отчетности.

В апелляционных жалобах Банк не говорил о согласованности действий продавца с покупателями, что некоторые из покупателей являлись сотрудниками продавца ТОО.

Все эти новые доводы приведены в ходатайстве Банка для кассационного пересмотра.

Апелляционная инстанция была ограничена возможностью исследовать такие обстоятельства с истребованием и принятием доказательств, которые не представлялись суду первой инстанции.

Анализ отмененных и измененных судебных актов апелляционной инстанции свидетельствуют, что в основном причинами послужили неполнота исследования определенных обстоятельств с истребованием новых доказательств.

Есть и иной пример, когда суд апелляционной инстанции проявил активность для правильного разрешения дела, принял новое доказательство, ранее не представленное суду первой инстанции.

В этом случае, в кассационном порядке 01.02.2017г. было отменено постановление судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны от 30.11.2016г. с оставлением в силе решения специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 09.09.2016 г. по иску ТОО «P» к ТОО «К» о взыскании задолженности.

Кассационной коллегией указано на нарушение судом апелляционной инстанции требований статьи 15, части 2 статьи 413 ГПК и принятие новых доказательств.

Исходя из принципа законности, для правильного и полного разрешения дела, представляется наиболее правильной та правовая позиция, что суды первой и апелляционной инстанций могут по собственной инициативе истребовать касающиеся дела доказательства.

Современный ГПК Германии содержит нормы, регламентирующие право суда обязать сторону или третье лицо предоставить находящиеся у них документы и иные материалы, которые касаются рассмотрения и разрешения дела.

ГПК Франции предоставил судье в процессе более широкие полномочия и значительно усилил его роль.

Усиления активности суда в процессе собирания доказательств является одной из тенденций развития гражданского судопроизводства в англосаксонской правовой системе.

Для достижения справедливого решения необходимо ввести принцип смешанной состязательности, когда процессом будет управлять, также и судья.

Внести изменения в ст.15 ГПК и соответственно в другие нормы ГПК относительно введения смешанной состязательности:

Состязательность предполагает организацию процесса таким образом, чтобы стороны и другие участники процесса имели возможность доказывать свою позицию независимо от судебной инстанции и высказывать свою точку зрения с представлением доказательств по инициативе суда.

Судья суда

города Астаны Ли Ж.М.