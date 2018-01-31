Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств

Под страхованием действующее законодательство определяет комплекс отношений по защите законных имущественных интересов физического или юридического лица при наступлении страхового случая или иного события, определенного договором страхования, посредством страховой выплаты, осуществляемой страховой организацией.

Страхование гражданско-правовой ответственности представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховых выплат в размере частичной или полной компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам лица, связанным с его обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам, вследствие страхования рисков.

Очевидно, что рост количества транспортных средств, при имеющейся обстановке в сфере безопасности дорожного движения, и как следствие высокая вероятность аварийности на автомобильном транспорте постоянно обостряет отношения в обществе, что сказывается на условиях жизни большого количества людей, требует привлечения значительных ресурсов для устранения негативных, а порой и опасных для жизни и здоровья этих людей социальных последствий.

В этих условиях, одним из надежных способов защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными лицами, является институт страхования риска гражданской ответственности владельцев транспортных средств, основанный на принципе разделения ответственности.

Действующим законодательством предусмотрено страхование гражданско-правовой ответственности юридических и физических лиц, при этом страхование может быть обязательным или добровольным.

Обязательным является страхование, осуществляемое в силу требований законодательных актов, условия, которого определяются соглашением сторон, если иное не установлено законодательными актами, регулирующими обязательные виды страхования.

Так, одним из видов обязательного страхования является страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, которое регулируется специальным Законом РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» от 1 июля 2003 года.

Объектом обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств является имущественный интерес застрахованного лица, связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в результате эксплуатации транспортного средства как источника повышенной опасности.

Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств строится на принципах обеспечения защиты имущественных интересов потерпевших в объеме и порядке, установленных Законом; эксплуатации транспортного средства при условии наличия у его владельца страхового полиса по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств; обеспечения выполнения сторонами своих обязательств по договору обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств; экономической заинтересованности владельцев транспортных средств в повышении безопасности дорожного движения.

Гражданско-правовая ответственность владельца транспортного средства подлежит страхованию по каждой единице эксплуатируемого им транспортного средства.

При этом не требуется заключения договора обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств в случае въезда на территорию Республики Казахстан зарегистрированного в другом государстве транспортного средства, владелец которого заключил договор страхования ответственности владельцев транспортных средств, признаваемый Республикой Казахстан в соответствии с условиями международного договора, заключенного между этим государством и Республикой Казахстан; если транспортные средства не подлежат государственной регистрации и учету (за исключением трамваев и троллейбусов) в подразделениях уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Не подлежит обязательному страхованию также гражданско-правовая ответственность лица, управляющего транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых обязанностей, в том числе на основании трудового или иного договора с владельцем транспортного средства, либо в присутствии владельца транспортного средства на основании его волеизъявления без оформления письменной формы сделки.

Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств осуществляется на основании договора, заключаемого между страхователем и страховщиком в соответствии с требованиями закона, согласно условиям, которого предусматривается осуществление страховой выплаты по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевшего. При этом от возмещения морального вреда и упущенной выгоды потерпевшего, включая утрату товарной стоимости имущества, а также возмещения неустойки в связи с нарушением потерпевшим сроков поставки товаров или производства работ (оказания услуг), иных его обязательств по контрактам (договорам) страховщик освобожден.

Страхователь свободен в выборе страховщика. При этом в качестве страховщика может выступать лишь юридическое лицо, получившее лицензию на право осуществления страховой деятельности на территории Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Договор обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств действует в отношении всех лиц, признанных потерпевшими в соответствии с Законом, в том числе находящихся в транспортном средстве страхователя (застрахованного), являющегося виновным в причинении вреда. Однако, исключение составляют лица, управляющие этим транспортным средством в силу исполнения служебных или трудовых обязанностей со страхователем (застрахованным), в том числе на основании трудового или иного договора с владельцем транспортного средства, либо в присутствии страхователя (застрахованного) на основании его волеизъявления без оформления письменной формы сделки; пассажиры, если страхователь (застрахованный) является перевозчиком, на которого распространяется требование законодательного акта Республики Казахстан, регламентирующего обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, а также работники страхователя (застрахованного), если законодательными актами Республики Казахстан на страхователя (застрахованного) как на работодателя возложена обязанность страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

По общему правилу договор обязательного страхования ГПО заключается сроком на двенадцать месяцев, но в случаях, установленных законом договор, может заключаться и на меньшие сроки.

Следует отметить, что в случае наступления страхового случая, то есть события, с наступлением которого договор страхования предусматривает осуществление страховой выплаты, ответственность страховщика ограничена установленными законом пределами. Так, предельный объем ответственности страховщика по одному страховому случаю, за вред, причиненный жизни или здоровью каждого потерпевшего и повлекший гибель - 1000 месячных расчетных показателях, установление 1 группы инвалидности - 800 мрп, II группы - 600 мрп, III группы - 500 мрп, «ребенок-инвалид» - 500 мрп, увечье, травма или иное повреждение здоровья без установления инвалидности - в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 300мрп; за вред, причиненный имуществу одного потерпевшего, - в размере причиненного вреда, но не более 600; за вред, причиненный одновременно имуществу двух и более потерпевших, - в размере причиненного вреда, но не более 600 мрп каждому потерпевшему, при этом общий размер страховых выплат всем потерпевшим не может превышать 2000мрп.

В судебной практике гражданские дела, связанные с данным видом обязательного страхования, встречаются довольно часто. Большую часть составляют дела по искам страховых компаний к страхователям о взыскании страховой выплаты в порядке обратного требования (регрессные требования), по искам об оспаривании отказа страховых компаний в выплате страховых выплат, о взыскании разницы между затраченными суммами на восстановление имущества и полученной страховой выплаты, споры об оценке причиненного вреда.

В заключении хочется отметить, что эксплуатация транспортного средства в случае отсутствия у его владельца договора обязательного страхования, ответственности владельцев транспортных средств не допускается.

Лицо, управляющее транспортным средством, обязано иметь при себе страховой полис по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств и предъявлять его для проверки сотрудникам уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения и должностным лицам органов транспортного контроля, уполномоченным на то в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Статьей 612 Кодекса РК об административных правонарушениях установлена административная ответственность за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств - в виде штрафа в размере пяти месячных расчетных показателей.

Судья суда города Астаны Тлеубаева А.К.