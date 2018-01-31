Министр труда отметила низкий уровень правовой грамотности работодателей и работников

В Казахстане будет разработана концепция ранней профессиональной ориентации и диагностики.

В Астане, в ходе заседания республиканской трехсторонней комиссии с участием премьер-министра, подписано Генеральное соглашение на 2018-2020 годы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Соглашения предполагает создание достойных условий труда в Республике.

Как отметила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, будет разработана концепция ранней профессиональной ориентации и диагностики, подготовлены рекомендации по улучшению содержания образовательных программ с учетом требований работодателей.

В числе проблемных вопросов, требующих акцентированную работу социальных партнеров – низкий уровень правовой грамотности работодателей и работников.

«При опросе работодателей, проводимых в рамках рейтинга ГИК ВЭФ, более половины представителей бизнеса на вопрос «кто устанавливает заработную плату: государство или каждая компания самостоятельно?», дали ответ «государство» - отметила министр.

В переговорных процессах между работодателями и работниками существует проблема. Так, последние трудовые конфликты показывали игнорирование сторонами требований трудового законодательства в части проведения переговоров в установленном формате.

«Это очень серьёзная проблема. Нужно и НПП, и профсоюзам заняться повышением правовой грамотности как работодателей, так и работников» -подчеркнула руководитель профильного ведомства.

В целом, перед бизнес-сообществом и профсоюзами поставлена задача по формированию профессиональных стандартов и стимулированию работников к саморазвитию для реализации принципа «обучение в течение жизни».

Фото: govexec.com