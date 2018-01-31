Министр труда отметила низкий уровень правовой грамотности работодателей и работников
В Казахстане будет разработана концепция ранней профессиональной ориентации и диагностики.
В Астане, в ходе заседания республиканской трехсторонней комиссии с участием премьер-министра, подписано Генеральное соглашение на 2018-2020 годы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Соглашения предполагает создание достойных условий труда в Республике.
Как отметила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, будет разработана концепция ранней профессиональной ориентации и диагностики, подготовлены рекомендации по улучшению содержания образовательных программ с учетом требований работодателей.
В числе проблемных вопросов, требующих акцентированную работу социальных партнеров – низкий уровень правовой грамотности работодателей и работников.
«При опросе работодателей, проводимых в рамках рейтинга ГИК ВЭФ, более половины представителей бизнеса на вопрос «кто устанавливает заработную плату: государство или каждая компания самостоятельно?», дали ответ «государство» - отметила министр.
В переговорных процессах между работодателями и работниками существует проблема. Так, последние трудовые конфликты показывали игнорирование сторонами требований трудового законодательства в части проведения переговоров в установленном формате.
«Это очень серьёзная проблема. Нужно и НПП, и профсоюзам заняться повышением правовой грамотности как работодателей, так и работников» -подчеркнула руководитель профильного ведомства.
В целом, перед бизнес-сообществом и профсоюзами поставлена задача по формированию профессиональных стандартов и стимулированию работников к саморазвитию для реализации принципа «обучение в течение жизни».
Фото: govexec.com
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