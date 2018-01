15 самых красивых инопланетянок

Космос — это безграничное пространство, наполненное звездами, планетами, астероидами И, если верить фантастическому кино, очень красивыми женщинами. Или существами, которые мимикрируют под земных женщин, чтобы обмануть людскую бдительность. Кто из них всех румяней и белее? Чтобы ответить на этот вопрос, мы составили хит-парад самых красивых инопланетянок из известных фильмов и сериалов. В нашем перечне нет земных женщин, родившихся на других планетах, близких биологических родственников людей и инопланетных роботов. Здесь лишь только настоящие, 100%-ные инопланетянки!

Стартрек: Энтерпрайз (2001) / Enterprise

боевик / приключения / фантастика

Режиссер: Джеймс Л. Конвэй

В ролях: Скотт Бакула, Джон Биллингсли, Джолин Блэлок, Доминик Китинг, Линда Парк

1. Т’Пол

Среди всех телесериалов из цикла «Стартрек» «Энтерпрайз» считается самым неудачным. Он продержался на экране всего четыре года, и с тех пор, как он завершился, корпорация Paramount ни разу всерьез не пыталась вернуть «Стартрек» на телеэкран. Однако при всех его недостатках у «Энтерпрайза» были и существенные достоинства. В частности, офицер по науке Т’Пол (Джолин Блэлок) — соплеменница Спока из классического «Стартрека», бывший агент секретной службы и первый вулканский космонавт, ставший членом экипажа на корабле земного космофлота. Ее неожиданно бурная для вулканки душевная жизнь обеспечила «Энтерпрайз» несколькими любопытными сюжетными линиями, которые позволили фанатам цикла лучше понять самую известную инопланетную расу «Стартрека». Как и все вулканцы, Т’Пол очень похожа на земную женщину — если не считать характерных «эльфийских» вытянутых ушей.

Аватар (2009) / Avatar

боевик / приключения / фантастика

Режиссер: Джеймс Кэмерон

В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Мишель Родригес

2. Нейтири

Из всех героинь нашего хит-парада трехметровая хвостатая принцесса с планеты Пандора менее всего похожа на человека. Кроме того, она сыграна не столько актрисой Зои Салданой, сколько художниками компьютерной графики, превратившими игру звезды в движения рисованного персонажа. Но в том и гений режиссера Джеймса Кэмерона и его команды, что синекожая Нейтири, при всей ее «нарисованности» и сценарной шаблонности (привет, Покахонтас!), получилась живой и яркой героиней, которая сразу же врезается в память и может вызывать у зрителей романтические чувства. Хотя для того, чтобы завязать с ней отношения, мало явиться на Пандору — нужно еще записаться в программу «Аватар» и получить новое, телеуправлямое пандорское тело.

Вавилон-5 (1994) / Babylon 5

боевик / приключения / драма / фантастика

Режиссеры: Michael Vejar, David J. Eagle, Джэнет Грик, Джим Джонстон, Джон С. Флинн-третий, Jesus Salvador Trevino, Ричард Комптон, Тони Дау , Кевин Дж. Кремин, Bruce Seth Green, Джон Лафиа, Стивен Ферст, Джон Коуплэнд, Марио ДиЛео, Кевин Джеймс Добсон, Menachem Binetski, Адам Нимой, Дуглас Е. Уайз, Лоррэйн Сенна, Даг Лефлер, Goran Gajic, Ким Фридман, Стивен Л. Поузи, Джон МакФерсон, Дж. Майкл Стражински

В ролях: Билл Муми, Стивен Ферст, Майра Ферлэн, Питер Юрасик, Андреас Катсулас

3. Деленн

Минбарский посол Деленн (Мира Фурлан) из сериала «Вавилон-5» — одна из тех фантастических героинь, кого никак не упрекнешь в том, что они придуманы лишь для того, чтобы обеспечить фильму или сериалу экзотический сексапил. Деленн — не «привлекательная мебель», а ключевой персонаж шоу, более влиятельный, чем большинство героев-мужчин. Благодаря ее мудрости и готовности следовать голосу разума, а не архаичным традициям, люди и минбарцы заключают военный союз и с помощью других инопланетных народов выигрывают эпическую войну со «старшими расами», которые пытались контролировать «младшую поросль» Вселенной. По ходу действия Деленн меняет облик и становится более похожей на земную женщину, но она весьма привлекательна и в самом начале сериала, когда выглядит как обычная минбарка с лысой головой и костяным гребнем.

Вызов (2013) / Defiance

боевик / драма / фантастика

Режиссеры: Майкл Нанкин, Аллен Крокер, Энди Уолк, Omar Madha, Скотт Стюарт, Тодд Славкин, Ларри Шоу

В ролях: Грант Баулер, Джули Бенц, Стефани Леонидас, Тони Карран, Джейми Мюррей

4. Стама Тарр

«За каждым великим мужчиной стоит великая женщина». Мы не знаем, есть ли такая поговорка у расы каститанов из сериала «Вызов». Однако если бы она у них была, то Стама Тарр (Джейми Мюррей) вышила бы ее на своем семейном гербе. Вежливая и обаятельная, но коварная жена бизнесмена-мафиози, контролирующего каститанских преступников города Вызов (бывший Сент-Луис), Стама в первом сезоне шоу плетет интриги за спиной мужа, а во втором сезоне выходит из тени и возглавляет группировку супруга, когда тот попадает за решетку. Когда мы начинали смотреть «Вызов», мы полагали, что главной инопланетной героиней шоу станет Айриса, приемная дочь главного героя. Но мы ничуть не расстроены тем, что это место заняла Стама — куда более интересная, сложная и внешне привлекательная героиня.

Супергерл (1984) / Supergirl

боевик / приключения / фантастика

Режиссер: Жанно Шварц

В ролях: Фэй Данауэй, Хелен Слейтер, Питер О’Тул, Миа Фэрроу, Харт Бокнер

5. Кара Зол-Эл

Картина Жанно Шварца считается «черным пятном» в истории супергеройских комиксных экранизаций, и мы с удовольствием ее забудем, если выходящий осенью телесериал «Супергерл» воздаст должное одной из самых известной героинь DC Comics. Но пока нам доступна только пилотная серия этого шоу, и потому главным экранным воплощением кузины Супермена остается Хелен Слейтер из фильма 1984 года. Ко многому в этой ленте можно придраться, но со Слейтер режиссер не промахнулся. Она была настолько очаровательна и обаятельна, насколько это было возможно в картине, где плохо было почти все остальное. Слейтер даже была номинирована на жанровую премию «Сатурн» в категории «Лучшая актриса».

Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда (1977) / Star Wars

боевик / приключения / фантастика

Режиссер: Джордж Лукас

В ролях: Марк Хэмилл, Харрисон Форд, Кэрри Фишер, Питер Кушинг, Алек Гиннесс

6. Принцесса Лея Органа

Кому-то, наверно, покажется ересью, что мы в таком хит-параде поставили героиню Кэрри Фишер лишь на шестое место. Но, во-первых, если бы Фишер была главной красавицей всех времен и народов, то ее, наверно, снимали бы куда чаще, чем это было в 1980-х. А во-вторых, Джордж Лукас из кожи вон вылез, чтобы сделать принцессу Лею не соблазнительной, а «феминистской» героиней, одевающейся в хламиды и делающей себе некрасивые прически. Феминизм от этого мало что выиграл, а вот сексапил цикла здорово проиграл. В конце концов Фишер потребовала включить в «Войны» сцены, демонстрирующие ее тело, и так появилось знаменитое «золотое бикини» из «Возвращения джедая». Однако его одного маловато, чтобы поднять Лею выше шестого места. Красота и сексапил — не всегда одно и то же.

Пятый элемент (1997) / The Fifth Element

боевик / приключения / фантастика / триллер

Режиссер: Люк Бессон

В ролях: Брюс Уиллис, Гари Олдман, Иэн Холм, Милла Йовович, Крис Такер

7. Лилу

Одна из немногих женщин, которые с полным правом могут назвать себя «экшен-героинями» (в противоположность актрисам, лишь изредка играющим в боевиках), Милла Йовович в последние годы в основном отстреливает и кромсает зомби и прочих монстров в цикле «Обитель зла». Но даже если она еще десять лет будет сниматься в этом сериале, для своих давних поклонников Йовович все равно остается в первую очередь восхитительной инопланетянкой Лилу из «Пятого элемента». Потому что именно блокбастер Люка Бессона сделал бывшую киевлянку мировой звездой и направил ее карьеру по траектории, которой Йовович следует до сих пор. Правда, теперь уже в паре с другим мужчиной, ее третьим мужем Полом Андерсоном.

Третья планета от Солнца (1996) / 3rd Rock from the Sun

комедия / фантастика

Режиссеры: Терри Хьюз, Роберт Берлингер, Джеймс Берроуз

В ролях: Джон Литгоу, Джозеф Гордон-Левитт, Френч Стюарт, Кристен Джонстон, Джейн Кертин

8. Салли Соломон

Героиню Кристен Джонстон редко вспоминают при перечислении самых красивых инопланетянок. Почему? Загадка. Как можно игнорировать шестифутовую (183 см) блондинку, которая абсолютно уморительна, когда пытается привыкнуть к своему человеческому телу и разобраться в загадочных для ее расы тонкостях земной культуры. Правда, Салли не совсем женщина, поскольку жители ее планеты на мужчин и женщин не делятся, и женский пол был ей назначен, когда ее экипаж после прибытия на Землю замаскировался под людей. Но шесть сезонов ее фантастического ситкома превратили ее в почти правдоподобную земную женщину. А привлекательной она была с самого начала.

Стартрек: Глубокий космос 9 (1993) / Star Trek: Deep Space Nine

боевик / драма / приключения / фантастика

Режиссеры: Дэвид Ливингстон, Лес Ландау, Уинрих Колб, Аллен Крокер, ЛеВар Бертон, Эвери Брукс, Рене Обержонуа, Джеймс Л. Конвэй, Michael Vejar, Cliff Bole, Джонатан Уэст, Ким Фридман, Александр Сингер, Пол Линч, Реза Бадии, Стивен Л. Поузи, Дэвид Карсон, Кори Аллен, Victor Lobl, Jesus Salvador Trevino, Майкл Дорн, Джонатан Фрэйкс, Джон Т. Кретчмер, Чип Чалмерс, Энсон Уильямс, Александр Сиддиг, Эндрю Робинсон, Robert Wiemer, Роберт Ширер, Роберт Легато, Аллан Истман, Тони Дау , Габриэль Бомон

В ролях: Рене Обержонуа, Армин Шимерман, Колм Мини, Нана Визитор, Эвери Брукс

9. Джадзия Дакс

Из всех значимых инопланетных героинь, когда-либо придуманных для цикла «Стартрек», Джадзия Дакс из расы трилл получилась, пожалуй, самой причудливой и необычной. В самом деле, она выглядит как молодая человекоподобная женщина, но в ее теле живет червеподобный симбионт, который за 300 лет своей жизни сменил семь носителей (Джадзия — восьмая по счету). Так что сознание героини — это «два в одном», и Джадзия может вести себя и как молодая женщина, и как многоопытный старик, чье предыдущее тело было мужским. Для нашего хит-парада, впрочем, важнее то, что играющая героиню Терри Фаррелл — писаная красавица с пронзительными и умными глазами.

Побудь в моей шкуре (2013) / Under the Skin

драма / триллер / фантастика

Режиссер: Джонатан Глейзер

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Антония Кэмпбелл-Хьюз, Кристоф Хадек, Майкл Морлэнд, Жером Бойл

10. Героиня

Мы считаем Скарлетт Йоханссон одной из самых красивых знаменитостей планеты. Однако наш хит-парад посвящен не актрисам, а героиням. И так как англичанин Джонатан Глейзер сделал, кажется, все возможное, чтобы показать Йоханссон в невыгодном свете, то ее безымянная героиня лишь на десятом месте. Хотя, казалось бы, инопланетное существо, которое прибыло на Землю, чтобы соблазнять и похищать людей, должно на экране выглядеть максимально гламурно и привлекательно. Впрочем, чего еще ждать от причудливой артхаусной фантастики? Кроме того, одна из фишек съемочного процесса заключалась в том, что Йоханссон в самом деле ездила на машине по улицам Глазго и заговаривала со случайными прохожими перед объективом скрытой камеры. Если бы актриса выглядела на миллион долларов, шотландцы сразу бы заподозрили подвох.

Vизитеры (2009) / V

драма / фантастика / триллер

Режиссеры: Ив Симоно, Дэвид Барретт, Брайан Спайсер, Фред Туа, Дин Уайт, Бобби Рот, Джефф Вулнаф, Джесси Уорн, Стив Шилл, Роберт Данкан МакНилл, Ральф Хемекер, Джонатан Фрэйкс, Джон Беринг

В ролях: Скотт Вулф, Моррис Честнат, Морена Баккарин, Элизабет Митчелл, Лаура Вандерворт

11. Анна

Если бы вы были зловещими и коварными инопланетянами, которые пытаются убедить человечество в своем добродушии, какой бы человеческой внешностью вы наделили свою предводительницу? В сериале «Визитеры» разумные инопланетные ящеры выбрали для королевы Анны лицо и тело Морены Баккарин. И бразильская актриса сделала все возможное, чтобы как можно дольше удержать у экранов любителей фантастики. К сожалению, шоу просуществовало всего два сезона. Но вины Баккарин в этом не было никакой. Равно как и в провале ее предыдущего фантастического сериала «Светлячок», который сделал ее жанровой звездой.

Флэш Гордон (1980) / Flash Gordon

12. Принцесса Аура

Орнелла Мути прославилась в родной Италии в 1970 году, когда в 14 лет сыграла у режиссера Дамиано Дамиани в криминальной драме «Самая красивая жена». Абы кого в фильме с таким заглавием снимать было нельзя, но Орнелла Мути еще подростком была достойна самых восторженных комплиментов. И она выросла в одну из самых привлекательных женщин Европы. В Италии ее в основном снимали в драмах и комедиях (в частности, в популярной в СССР ленте с Адриано Челентано «Укрощение строптивого»), а в Англии режиссер Майк Ходжес снял в нарочито дурашливой экранизации классического комикса «Флэш Гордон». Мути в этом фильме изобразила соблазнительную дочь инопланетного тирана-завоевателя, которая оказывается куда благороднее и добросердечнее, чем ее зловещий отец.

боевик / приключения / фантастика

Режиссер: Майк Ходжес

В ролях: Сэм Дж. Джоунс, Мелоди Андерсон, Макс фон Сюдов, Топол, Орнелла Мути

Лексс (1997) / Lexx

комедия / приключения / фантастика

Режиссеры: Крис Боулд, Пол Донован, Christoph Schrewe, Колин Бакси, Уильям Флеминг, Дэвид Маклеод, Стивен Мануэль, Сринивас Кришна, Брюс МакДоналд, Роберт Сигл, Карл Харви, Рон Оливер, Стефан Вагнер, Стивен Рейнолдс, Рэйнер Матсутани, Стефан Роновикц, Йорг Буттгерайт

В ролях: Брайан Дауни, Майкл Макмэнус, Джеффри Хиршфилд, Ксения Себерг, Tom Gallant

13. Зев Беллрингер

Героиня сериала «Лексс» начинает свои экранные приключения как корпулентная молодая женщина, взятая под стражу за то, что она избила своего жениха, который обозвал ее коровой. Суд приговаривает ее к превращению в «рабу любви», и Зев трансформируется в стройную красотку, которую в первом сезоне шоу играла немецкая актриса Эва Хаберманн, а далее — ее соотечественница Ксения Зиберг (из-за длительного перерыва между съемками сезонов Хаберманн подписала контракт на съемки в другом сериале и уже не могла работать над «Лекссом»). В исполнении Хаберманн Зев получилась более привлекательной, а в исполнении Зиберг — более соблазнительной и эротичной. Но в обоих вариантах это одна из самых ярких героинь в истории фантастического телевидения.

Моя мачеха — инопланетянка (1988) / My Stepmother Is an Alien

комедия / мелодрама / фантастика

Режиссер: Ричард Бенджамин

В ролях: Дэн Эйкройд, Ким Бейсингер, Джон Ловитц, Элисон Хэннигэн, Джозеф Махер

14. Селеста Мартин

Сценарист Джерико Стоун придумал проект «Моя мачеха — инопланетянка» как мрачное, почти хоррорное кино о насилии над детьми. Но после множества переработок и нескольких смен авторов проект превратился в добросердечную фантастическую комедию о незадачливой инопланетянке, которая по ходу освоения человеческой жизни выходит замуж за персонажа Дэна Эйкройда и становится мачехой для героини Элисон Ханниган. Картина была буквально растоптана критикой, но Ким Бейсингер в свои лучшие годы была совершенно неотразима, и внешность ее героини заставила нас поместить Селесту на второе место хит-парада. Несмотря на то что мы тоже считаем этот фильм дурацким и неудачным.

Ковбои против пришельцев (2011) / Cowboys & Aliens

боевик / вестерн / триллер / фантастика

Режиссер: Джон Фавро

В ролях: Дэниэл Крэйг, Харрисон Форд, Оливия Уайлд, Сэм Рокуэлл, Адам Бич

15. Элла Свенсон

Как выбрать самую красивую героиню среди неотразимых, практически идеальных женщин? Очевидно, надо смотреть не только на внешность персонажа, но и на то, что у него в душе и сердце. И именно поэтому мы поставили Эллу Свенсон, героиню Оливии Уайлд, на первое место в нашем хит-параде. Потому что она не космический разведчик, не завоеватель, не искательница приключений и не звездная принцесса в ожидании земного принца. Элла — спасительница человечества, которая явилась на Землю, чтобы помочь в войне с инопланетной расой, разрушившей ее мир. И в финале «Ковбоев против пришельцев» она жертвует собой ради мести и ради человечества. Согласитесь, это заслуживает первого места. Конечно, в сочетании с поразительной красотой Уайлд, которая выглядит как топ-модель даже без гламурного макияжа.

Источник: Bigpicture.ru