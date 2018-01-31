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В Сети появилось архивное фото Назарбаева

31 января 2018, 12:55

Также опубликован отрывок из книги президента.

Пресс-служба Акорды на своей странице в Facebook опубликовала архивное фото президента РК и отрывок из книги Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости», передает Zakon.kz.

«Помню, как в 1998 году по дороге из аэропорта я предложил назвать столицу «Астана». Вечером в резиденции разговор продолжился. Аргументы за «Астану» я привел весомые: слово имеет четко фиксированный смысл, оно означает – столица; во-вторых, оно не обременено какими бы то ни было негативными политическими или историческими интерпретациями; в-третьих, оно точно отражает функции города, благозвучно как на государственном, так и на других языках, и, наконец, оно может стать символом города в ходе презентации столицы, которая войдет в мировой список главных городов государств уже с новым именем».


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