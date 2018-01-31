Транспортная отрасль Казахстана по итогам 2017 года стала драйвером экономики с ростом 4,8%

В республиканском совещании приняли участие представители центральных и местных государственных органов, казахстанских и зарубежных транспортно-логистических компаний, финансовых организаций, бизнес-структур.

30 января т.г. под председательством Первого заместителя Премьер-Министра РК Аскара Мамина состоялось республиканское совещание по вопросам повышения эффективности транспортно-логистической инфраструктуры в свете Послания текущего года.

«Глава государства поставил задачу по дальнейшему развитию трансконтинентальных коридоров, обеспечению масштабного внедрения цифровых технологий, повышению внутрирегиональной мобильности», - подчеркнул А.Мамин, обращаясь к участникам совещания.

«Сегодня доля транспортной отрасли в ВВП страны составляет более 8%. По итогам 2017 года экономика Казахстана выросла на 4%, при этом транспортная отрасль стала одним из драйверов с показателем роста 4,8%»,- отметил Первый заместитель Премьер-Министра РК.

С докладом на совещании выступил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек. Он отметил, что активное строительство объектов транспортной инфраструктуры положительно сказалось на показателях Казахстана. На системной основе ведется работа по увеличению доли казахстанских перевозчиков на рынке экспортных, импортных и транзитных автоперевозок по территории Казахстана. Уже по итогам 2017 года отечественные перевозчики вышли на доминирующую позицию с долей в 52% объема данных перевозок (план 2020 г. – 50 %).

«В текущем году в рамках 23 проектов «Нұрлы жол» строительством и реконструкцией одновременно во всех регионах будет охвачено 4,2 тыс. км дорог. Казахстан впервые приступил к таким объемам работ», - отметил министр.

Также в ходе совещания выступил руководитель АО «НК «Қазақстан темір жолы» Канат Алпысбаев. Он проинформировал об итогах работы по загрузке грузопотоками транспортно-логистической инфраструктуры.

К.Алпысбаев рассказал о мерах по повышению оборота подвижного состава, снижению транспортных издержек, росту конкурентоспособности казахстанской экспортной продукции, транзитных перевозок.

С начала текущего года внедряется программа «Цифровая железная дорога». Ее реализация обеспечит рост качества систем планирования и предупреждения, оптимизацию затрат на использование топливно-энергетических ресурсов, техническое обслуживание и ремонт, увеличение сроков службы инфраструктуры и подвижного состава за счет перехода к ремонтам по техническому состоянию, повышение уровня клиентоориентированности и качество транспортного сервиса.

«Реализация задач по развитию транзита и транспортной логистики, поставленных в Послании текущего года, будет способствовать росту объемов перевозок в экспортном и транзитном сообщении через территорию Казахстана к 2020 году до 2 млн. контейнеров, а доходов от транзитных перевозок до 5 млрд. долларов США»,- заключил руководитель Компании К.Алпысбаев.

В ходе совещания с докладами выступили председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Е.Кизатов, глава представительства ЕБРР в РК А.Прейманис, первый вице-президент ОТЛК Е.Жакишев, руководитель Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана Н.Радостовец, президент АО «Эйр Астана» П.Фостер и другие.

В республиканском совещании приняли участие представители центральных и местных государственных органов, казахстанских и зарубежных транспортно-логистических компаний, финансовых организаций, бизнес-структур.

Источник: Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»