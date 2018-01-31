О выявленных скрытых госуслугах рассказал Шпекбаев

Основные результаты деятельности Агентства в сфере контроля качества оказания государственных услуг озвучил сегодня в Астане председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Так, по его словам, за 2017 год в Казахстане возросла эффективность контроля качества оказания государственных услуг, в том числе за счет вовлечения в эту работу граждан и общественных организаций в рамках проекта «Тайный покупатель».

«За год осуществлено более 900 проверок, в ходе которых выявлено 370 тысяч нарушений административных регламентов и стандартов оказания государственных услуг и иных установленных законом требований. Наибольшее количество нарушений допущено в сферах труда и социальной защиты населения (39%), а также сельского хозяйства (32,5%). К дисциплинарной ответственности привлечено 587 должностных лиц, возбуждено более 200 административных дел», - сказал он.

Второе достижение и приоритетное направление Агентства - выявление скрытых государственных услуг. Так, официальный реестр содержит перечень 746 государственных услуг, оказание которых регулируется соответствующими регламентами и стандартами. Однако, по его словам, многие функции госорганов, имеющие признаки государственных услуг, не вошли в реестр, что создает высокие коррупционные риски и ущемляет права граждан.

«В 2017 году Агентством выявлено свыше 300 скрытых услуг. В основном: в сферах деятельности министерств по инвестициям и развитию, культуры и спорта, сельского хозяйства и здравоохранения.

По инициативе Агентства 54 из выявленного количества скрытых услуг уже включены в реестр, еще 50 - на стадии включения», - продолжил Шпекбаев.

Помимо этого, по его словам, в 2017 году во всех регионах страны осуществлялась работа по обучению казахстанцев навыкам получения государственных услуг в электронной форме, которым было охвачено более 1,8 млн граждан.

«В совокупности с другими мерами по это привело по сравнению с 2014 годом к двукратному сокращению количества услуг, полученных в бумажной форме посредством контакта с должностными лицами государственных учреждений. Если ранее доля последних составляла 60%, то в 2017 году этот показатель снизился до 28%», - заключил он.

Татьяна Ковалева