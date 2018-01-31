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Перекупщиков угля обвинили в создании искусственного ажиотажа

31 января 2018, 13:12

По словам руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства люди не испытывают трудности с покупкой угля.

В Астане состоялось республиканское совещание по вопросам несвоевременных поставок угля на коммунально-бытовые нужды и населению.

Руководитель Алматинского областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Асет Канагатов утверждает, что никакого дефицита угля нет .

"Всего по Алматинской области имеется 92 тупика. В наличии на сегодняшний день имеется 29 тысяч 640 тонн угля. Средняя цена – от 14,5 до 15 тысяч тенге. В последнее время в ряде средств массовой информации прозвучала информация о нехватке угля в области. С резким повышением температуры с 20 по 24 января наблюдалось снижение объемов добычи топлива, что привело к несоблюдению графика поставки угля. На угольных разрезах работа была приведена в соответствии с графиком с 25 января. За последние три дня в область направлено 246 вагонов (16 тысяч тонн угля). Хотелось бы обратить внимание: говорят, что есть ажиотаж, как будто местная исполнительная власть не принимает никаких действий. Мы работаем круглосуточно", — прокомментировал Канагатов.

Так же он отметил, что в поставка топлива в город Иссык осуществляется посредством автомобилей, так как отсутствует железнодорожный тупик.

"По 200 —250 тысяч тонн угля мы завозим в Иссык. Через два-три дня в Иссыке проблем вообще не будет. Заместитель акима поедет туда. Вопрос снят", — добавил Канагатов.

В ходе республиканского совещания с заместителем министра энергетики было отмечено, что город Алматы обеспечен углем на 95%.

"Оставшиеся 5% — это те, кто покупают по мере необходимости. В городе есть девять угольных баз, на которые два раза в неделю поставляется уголь в среднем от 3-4 тысяч тонн. Их цена от 12,5 до 16 тысяч тенге в зависимости от марки. Ажиотаж создают те, кто занимаются перекупкой",- сказал замруководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Канат Сагиндыков.

Ранее в социальных сетях появилась информация о дефиците угля в Алматинской области. Посредством мессенджеров распространялось видео, которое было снято в Кыргызстане.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: ПолитНавигатор


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