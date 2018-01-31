Toyota передала 8 автомобилей Национальному Олимпийскому Комитету

В октябре прошлого года Toyota и НОК подписали соглашение о сотрудничестве.

Компания «Тойота Мотор Казахстан» передала Национальному Олимпийскому Комитету восемь автомобилей Toyota для поддержки национальной сборной, а также продвижения олимпийского спорта в Казахстане.

В распоряжении Национального Олимпийского Комитета будут три Hiace, два Land Cruiser 200 и три Camry. Автомобили будут использоваться для ежедневной организационной деятельности Комитета в Астане и в филиале НОК в Алматы.

В октябре прошлого года Toyota и НОК подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Toyota намерена поддерживать казахстанскую сборную на Олимпийских играх, а также на других спортивных соревнованиях международного уровня вплоть до 2024 года. Компании совместно работают над укреплением спортивного духа казахстанцев и продвижением олимпийских ценностей.

«Мы активно начали сотрудничество с ТОП-партнером Международного Олимпийского Комитета – компанией Toyota – в преддверии Олимпийских игр в Корее. Радует, что такие глобальные партнеры уделяют особое внимание олимпийскому движению и вносят значительный вклад в развитие спорта. От имени Национального Олимпийского Комитета страны благодарим «Тойота Мотор Казахстан» за поддержку сборной Казахстана и надеемся, что наше партнерство укрепит олимпийский дух отечественных спортсменов, позволит привлечь как можно больше казахстанцев к спорту и создаст основу для будущих совместных проектов. Уже через несколько дней все мы будем поддерживать наших атлетов на зимних Олимпийских играх. 57 лицензий в 9 видах спорта завоевали наши спортсмены на эту Олимпиаду и мы считаем, что каждый, кто будет представлять нашу страну, уже заслуживает признания», - говорит генеральный секретарь НОК Казахстана Данияр Абулгазин.

В ноябре прошлого года Toyota запустила глобальную инициативу Start Your Impossible, которая свидетельствует о стремлении компании к созданию сильного общества, в котором каждый может бросить вызов невозможному и реализовать свой потенциал. «Когда мы двигаемся свободно – все возможно!» – именно в этом проявляется суть кампании – в свободе движения.

Главными героями этой кампании, конечно же, стали олимпийские спортсмены Казахстана. В рамках кампании, которая была реализована при поддержке НОК, Toyota делится историями успеха наших спортсменов, которые делают все возможное, чтобы привести свою страну к победе.

«Они – гордость страны и воплощение духа казахстанского народа. Поэтому для нас это большая честь – возможность поддержать наших олимпийских спортсменов, которые отстаивают честь страны на международных соревнованиях, чтобы возвысить национальный флаг Казахстана. Мы с радостью предоставляем наши автомобили Национальному Олимпийскому Комитету, и особенно рады, что передаем их перед началом зимних игр в Пхенчхане – это наша поддержка и вклад в развитие олимпийского движения в Казахстане», – отметил президент «Тойота Мотор Казахстан» г-н Кит Мэтью Симмонс.

Он также добавил, что Toyota является любимым брендом казахстанцев, и для компании важно донести, что эта любовь – взаимная.

По словам главы компании, на протяжении всей своей истории Toyota бросала вызов статус-кво и делала невозможное возможным. Поэтому у Toyota и олимпийцев общие ценности – это постоянное совершенствование, работа в команде и стремление ставить и добиваться амбициозных целей.