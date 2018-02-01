В Алматы при пожаре едва удалось избежать взрыва

Пожар в частном доме чудом обошелся без жертв, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места события.

Пожар произошел в Жетысуйском районе по улице Казыбаева 246. Загорелся частный жилой дом. Общая площадь пожара составила порядка 40 кв. м. На место прибыли два пожарных расчета.

Никто в пожаре не пострадал. Из огня был вынесен газовый баллон. На момент возгорания хозяев дома не было. Причины пожара выясняются.