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В Алматы при пожаре едва удалось избежать взрыва

1 февраля 2018, 00:29

Газовый баллон вовремя вынесли из огня.

Пожар в частном доме чудом обошелся без жертв, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места события.

Пожар произошел в Жетысуйском районе по улице Казыбаева 246. Загорелся частный жилой дом. Общая площадь пожара составила порядка 40 кв. м. На место прибыли два пожарных расчета.

Никто в пожаре не пострадал. Из огня был вынесен газовый баллон. На момент возгорания хозяев дома не было. Причины пожара выясняются.


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