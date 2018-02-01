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Женщины Ирана впервые за 40 лет массово запротестовали против хиджабов

1 февраля 2018, 00:55

Среди протестующих встречаются не только женщины, но и неравнодушные мужчины.

В Иране набирает популярность движение одиночных пикетов против принудительного ношения хиджабов. Женщины демонстративно снимают платок с головы на улице и размахивают им, держа в руке или намотав на палку. Эта акция за права иранок стала самой массовой со времен Исламской революции 1978-1979 годов.

В социальных сетях пользователи делятся фотографиями пикетчиц, отмечая свои посты англоязычными хештегами #WhiteWednesdays #IranianProtests #IranUprising #FreeIran, а также метками на персидском языке.

Акция начала набирать обороты 29 января, когда в столице страны Тегеране сразу несколько местных жительниц взобрались на трансформаторные будки и начали размахивать платками, будто флагами. Их фотографии были размещены в соцсетях, и многие вдохновленные их поступком иранки начали выходить на аналогичные пикеты.

Среди протестующих встречаются не только женщины, но и неравнодушные мужчины. Они так же стоят в одиночных пикетах с платком в руке.

Первая подобная акция произошла 27 декабря прошлого года, когда 31-летняя активистка Вида Мовахед взобралась на будку на центральной улице Тегерана, распустила волосы и стала размахивать платком. Видео и фотографии с ней разлетелись по интернету, а сама женщина была арестовала и вышла на свободу лишь спустя почти месяц. Ее ребенку чуть больше полутора лет.

По иранскому законодательству женщина не имеет права появляться в общественных местах с непокрытой головой. За нарушение этого правила ей грозит арест. Некоторые женщины в знак протеста не надевают хиджаб за рулем машины, утверждая, что автомобиль — это частное пространство. Но большинство жительниц страны предпочитают высказывать свое недовольство законом в соцсетях. Так, в Facebook существует созданное иранской журналисткой Масих Алинеджаду сообщество My Stealthy Freedom («Моя скрытая свобода»), на которое сейчас подписаны более миллиона человек.

Фото: Oliver_jazayeri / twitter.com / Globallookpress.com. Источник: Лента.ру


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