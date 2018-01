Женщины Ирана впервые за 40 лет массово запротестовали против хиджабов

В Иране набирает популярность движение одиночных пикетов против принудительного ношения хиджабов. Женщины демонстративно снимают платок с головы на улице и размахивают им, держа в руке или намотав на палку. Эта акция за права иранок стала самой массовой со времен Исламской революции 1978-1979 годов.

В социальных сетях пользователи делятся фотографиями пикетчиц, отмечая свои посты англоязычными хештегами #WhiteWednesdays #IranianProtests #IranUprising #FreeIran, а также метками на персидском языке.

"For almost four decades, we the women of Iran have been unhappy about compulsory hijab and we had the fear inside our heart. But now ... the government of Iran, they have the fear of these brave women." - @AlinejadMasih, creator of @masihpooyan #WhiteWednesdays pic.twitter.com/EQcrnOfHJu — CBC-The Current (@TheCurrentCBC) 31 января 2018 г.

Акция начала набирать обороты 29 января, когда в столице страны Тегеране сразу несколько местных жительниц взобрались на трансформаторные будки и начали размахивать платками, будто флагами. Их фотографии были размещены в соцсетях, и многие вдохновленные их поступком иранки начали выходить на аналогичные пикеты.

Среди протестующих встречаются не только женщины, но и неравнодушные мужчины. Они так же стоят в одиночных пикетах с платком в руке.

Compulsory veil is an injustice and an insult to Iranians' intelligence. This man was waving a white flag today in Iran. Although he doesn't have to wear the compulsory veil, he feels for women who are obliged to wear it. #WhiteWednesdays pic.twitter.com/TUA7ghFuID — My Stealthy Freedom (@masihpooyan) 31 января 2018 г.

Первая подобная акция произошла 27 декабря прошлого года, когда 31-летняя активистка Вида Мовахед взобралась на будку на центральной улице Тегерана, распустила волосы и стала размахивать платком. Видео и фотографии с ней разлетелись по интернету, а сама женщина была арестовала и вышла на свободу лишь спустя почти месяц. Ее ребенку чуть больше полутора лет.

The fearless Iranian woman, who waved a white hijab to protest against the oppressive mullah regime, has been identified as Vida Movahed. She's been arrested twice since Dec 27th, fate unknown. She's mother to a 20-month-old baby. #Where_Is_She pic.twitter.com/dj0RnBvRlo — Julie Lenarz (@MsJulieLenarz) 25 января 2018 г.

По иранскому законодательству женщина не имеет права появляться в общественных местах с непокрытой головой. За нарушение этого правила ей грозит арест. Некоторые женщины в знак протеста не надевают хиджаб за рулем машины, утверждая, что автомобиль — это частное пространство. Но большинство жительниц страны предпочитают высказывать свое недовольство законом в соцсетях. Так, в Facebook существует созданное иранской журналисткой Масих Алинеджаду сообщество My Stealthy Freedom («Моя скрытая свобода»), на которое сейчас подписаны более миллиона человек.

Фото: Oliver_jazayeri / twitter.com / Globallookpress.com. Источник: Лента.ру