В гостевом матче "Торпедо" вышло победителем

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанцев.

Казахстанский хоккейный клуб "Торпедо" одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, передает ZAkon.kz.

Усть-каменогорцы в овертайме обыграли "Металлург в Новокузнецке. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанцев. В основное время отличились Бердников и Шестаков. Победной стала шайба Владимира Короткова.

При этом первые две шайбы забили соперники. Игроки "Торпедо" вытащили матч из "сухого" счета, грозившего проигрышем.

"Металлург Нк" (Новокузнецк) - "Торпедо" 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

1:0 – 11:42 Мусин (Кокшаров, Коростин) ГБ

2:0 – 18:53 Бутузов (Шубин)

2:1 – 28:39 Бердников (Далхейсен, Соренсон)

2:2 – 55:26 Шестаков (Сауторн) ГБ

2:3 – 61:42 Коротков (Метальников)

Вратари: Касутин - Гаврилов