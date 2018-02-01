В гостевом матче "Торпедо" вышло победителем

1 февраля 2018, 01:12

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанцев.

Казахстанский хоккейный клуб "Торпедо" одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, передает ZAkon.kz.

Усть-каменогорцы в овертайме обыграли "Металлург в Новокузнецке. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанцев. В основное время отличились Бердников и Шестаков. Победной стала шайба Владимира Короткова.

При этом первые две шайбы забили соперники. Игроки "Торпедо" вытащили матч из "сухого" счета, грозившего проигрышем.

"Металлург Нк" (Новокузнецк) - "Торпедо" 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

1:0 – 11:42 Мусин (Кокшаров, Коростин) ГБ
2:0 – 18:53 Бутузов (Шубин)
2:1 – 28:39 Бердников (Далхейсен, Соренсон)
2:2 – 55:26 Шестаков (Сауторн) ГБ
2:3 – 61:42 Коротков (Метальников)

Вратари: Касутин - Гаврилов


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