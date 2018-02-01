Водителю лимузина вынесен приговор за смертельный наезд в Костанае

Сторона защиты не согласна с приговором и намерена обжаловать его.

В суде Костаная №2 вынесен приговор по делу о гибели пенсионера под колесами лимузина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Костанайские новости".

Смертельный наезд на пешехода произошел в июле 2017 года на территории промбазы по улице Карбышева. Владелец "Линкольна" утверждал, что его не было за рулем автомобиля во время ЧП, автомобиль сам покатился.

Во время судебного разбирательства была предоставлена видеозапись с камеры с соседнего здания, на которой видно, как "Линкольн" въехал на территорию промбазы под управлением подсудимого Михаила Глухенького.

После Глухенький утверждал, что во время наезда находился в сварочном цехе. Эти показания опроверг велосипедист, который также попал на запись. Сторона обвинения нашла свидетеля и допросила его с использованием полиграфа.

Учитывая предъявленные обвинения, судья вынес решение признать Глухенького виновным в совершении нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года девять месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также он лишен права управлять транспортным средством на три года.

Помимо этого, осужденный должен выплатить два миллиона тенге морального ущерба и 1 миллион 321 тысячу тенге — материального.

Адвокат водителя не согласен с приговором, считая, что никакие правила дорожного движения его подзащитный не нарушал, поэтому может быть привлечен к ответственности по статье о причинении смерти по неосторожности. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.