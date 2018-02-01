Подписано новое Генеральное соглашение на 2018-2020 годы

31 января в ходе заседания республиканской трехсторонней комиссии с участием Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось подписание Генерального соглашения на 2018-2020 годы, сообщает пресс-служба МТСЗН РК.

Целью Генерального соглашения является проведение согласованной социально-трудовой политики, создание достойных условий труда.

В рамках нового Соглашения четко регламентированы функции объединения работодателей и работников в области безопасности и охраны труда, промышленной и экологической безопасности, эффективного взаимодействия профсоюзов с работодателями, где главным приоритетом обозначено сохранение жизни и здоровья работников.

Как отметила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, будет разработана концепция ранней профессиональной ориентации и диагностики, подготовлены рекомендации по улучшению содержания образовательных программ с учетом требований работодателей.

В числе проблемных вопросов, требующих акцентированную работу социальных партнеров - низкий уровень правовой грамотности работодателей и работников.

«При опросе работодателей, проводимых в рамках рейтинга ГИК ВЭФ, более половины представителей бизнеса на вопрос «кто устанавливает заработную плату: государство или каждая компания самостоятельно?», дали ответ «государство» - отметила министр.

Вместе с тем, существует явная проблема в переговорных процессах. Так, последние трудовые конфликты показывали игнорирование сторонами требований трудового законодательства в части проведения переговоров в установленном формате.

«Это очень серьёзная проблема. Нужно и НПП, и профсоюзам заняться повышением правовой грамотности как работодателей, так и работников» - подчеркнула руководитель профильного ведомства.

В целом, перед Бизнес-сообществом и профсоюзами поставлена задача по формированию профессиональных стандартов и стимулированию работников к саморазвитию для реализации принципа «обучение в течение жизни».

Несмотря на общее снижение уровня травматизма, ежегодно более полутора тысячи (1 678) работников получают травмы на производстве и порядка двухсот пятидесяти (244) погибают.

Расходы на различные компенсации работникам за работу во вредных условиях труда увеличились с 78 млрд тенге в 2012 году до 100 млрд тенге в 2016 году или на 28%.

Вместе с тем, за последние три года сфера социально-трудовых отношений значительно преобразовалась. В рамках нового Трудового кодекса четко определены границы государственного вмешательства в сферу трудовых отношений между работодателем и работниками, с учетом обеспечения баланса интересов сторон.

На сегодняшний день более 8 тыс. предприятий продолжают отчислять 5 %-ные обязательные профессиональные пенсионные взносы в пользу 432 тыс. работников, занятых во вредных условиях труда. Очень часто работодатели поднимают вопрос о нагрузке на бизнес, но сокращение отдельных расходов, касающихся их экономических потерь «в их руках».

«Бизнес должен принять меры по внедрению эффективной системы охраны труда и управлению профессиональными рисками» - подытожила министр труда Тамара Дуйсенова.

Одним из проблемных вопросов в сфере ответственности работодателей министр назвала долги по заработной плате.

Если в прошлом году задолженность по заработной плате выявлена в сумме 3 млрд. тенге, то на сегодня она составляет 2,2 млрд тенге.

Своевременные меры, предпринятые Правительством и местными исполнительными органами по их погашению, предупредили напряженность в трудовых коллективах.

Справочно:

В соответствии со статьей 152 Трудового кодекса РК на республиканском уровне заключается Генеральное соглашение между Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями работодателей и республиканскими объединениями профессиональных союзов.

Генеральное соглашение заключается каждые три года. В 2017 году истек срок Генерального соглашения на 2015-2017 годы. В результате реализации мер, предусмотренных Генеральным соглашением на 2015-2017 годы, в целом улучшились показатели в сфере социально-трудовых отношений.

За три года снизился производственный травматизм на предприятиях страны на 1,4%. Охват коллективно-договорными отношениями в средних и крупных предприятиях страны увеличился на 3,1%. Более 1400 предприятий страны внедрили стандарты по безопасности и охране труда, рекомендуемые Международной организацией труда (OHSAS 18001, МОТ-СУОТ). Созданы свыше 12 тыс. Производственных советов, в состав которых на паритетных началах входят представители работодателей и работников.