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В Усть-Каменогорске автомобиль врезался в автобусную остановку

1 февраля 2018, 06:00

К счастью, на остановке в вечернее время не было пассажиров, поэтому информации о пострадавших не поступало.

ДТП произошло на улице Бажова, неподалеку от пересечения с улицей Промышленной. Автомобиль марки Toyota врезался в автобусную остановку, передает Zakon.kz со ссылкой на Altaynews.

По информации очевидцев, за рулем находилась женщина, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью, на остановке в вечернее время не было пассажиров, поэтому информации о пострадавших не поступало.

Ведется следствие.

Фото: ОСА Усть-Каменогорск


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