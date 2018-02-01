В Усть-Каменогорске автомобиль врезался в автобусную остановку
К счастью, на остановке в вечернее время не было пассажиров, поэтому информации о пострадавших не поступало.
ДТП произошло на улице Бажова, неподалеку от пересечения с улицей Промышленной. Автомобиль марки Toyota врезался в автобусную остановку, передает Zakon.kz со ссылкой на Altaynews.
По информации очевидцев, за рулем находилась женщина, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения.
К счастью, на остановке в вечернее время не было пассажиров, поэтому информации о пострадавших не поступало.
Ведется следствие.
Фото: ОСА Усть-Каменогорск
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