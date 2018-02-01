Бузова и "самый красивый преступник" в мире постят совместные фото в Instagram

«Самый красивый преступник в мире» Джереми Микс прибыл в Москву для участия в съемках клипа Wi-Fi телеведущей Ольги Бузовой, передает Life.ru.

В свободное время он решил отправиться в центр российской столицы и опубликовал снимок с Красной площади. Он отметил, что Россия — очень красивая страна. А красота Москвы и вовсе завораживает.

Ольга Бузова, в свою очередь, опубликовала в «Инстаграме» совместное видео с ним. По всей видимости, оно было сделано перед съемками клипа.

Бузова называет Микса главным бэдбоем мира. Американец приобрел известность в 2014 году. Тогда после ареста мужчины на странице полиции города Стоктон в «Фейсбуке» опубликовали его фото. Снимок набрал 100 тысяч лайков. Его прозвали «самым красивым преступником в мире».

Фото: @buzova86