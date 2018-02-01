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В Риддере задержали серийного домушника

1 февраля 2018, 06:34

Преступник подозревается в хищении ценных вещей риддерцев на общую сумму более миллиона тенге.

В Риддере сотрудники отдела криминальной полиции установили и задержали местного жителя, который в августе прошлого года совершил несколько квартирных краж, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области.

С заявлением о краже в отдел полиции Риддерского РОВД обратились двое местных жителей. Оба заявителя сообщили полицейским, что неизвестные лица, подобрав ключи, проникли в их квартиры, где похитили ювелирные изделия, мобильные телефоны и другие личные вещи.

Общий ущерб от неправомерных действий злоумышленника составил более 1 миллион тенге.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее имевший проблемы с законом 27-летний житель Риддера.

Начато досудебное расследование по статье 188 части 2 "Кража". На время следствия фигурант заключен под стражу в изолятор временного содержания.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Public Domain


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