Похитившего с помощью эвакуатора автомашину осудили в Астане. Мужчина получил условный срок, передает МИА «Казинформ»

«В марте 2015 года мужчина, с целью тайного хищения чужого имущества, договорившись с водителями эвакуатора, которые не подозревали о его преступных намерениях, перевез посредством эвакуатора автомашину марки «Mersedes-Bens» по месту своего проживания», - сообщили подробности в горсуде.

Приговором районного суда №2 Алматинского района города Астаны мужчина признан виновным по ст.188 ч.3 УК, и ему назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.

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