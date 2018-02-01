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Коммунальная авария в жилом доме Алматы: жильцы, опасаясь за жизни, покидают квартиры

1 февраля 2018, 07:03

После ЧП в старом двухэтажном доме прорвало батареи, а после стала обваливаться крыша.

Последствия недавней коммунальной аварии переживают в микрорайоне Таугуль в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

После ЧП в старом двухэтажном доме прорвало батареи, а после стала обваливаться крыша.

«У нас здесь находиться опасно, здесь падает потолок каждый час - полчаса начинает валиться. Стена вот она, рукой шатаю, ее держит только решетка. Не знаем, где ночевать, но здесь опасно. Даже не знаем, здесь в любой момент все сыпется, зал обвалился, вот сейчас кухня на подходе», - сказал местный житель Руслан Болтушев.

Еще вчера здесь был обычный санузел. Сейчас в комнате сплошные развалины. Семья Болтушевых рассказывает, сначала в понедельник в квартире остыли батареи из-за коммунальной аварии в микрорайоне Таугуль. Во вторник стало тепло, но не долго люди радовались. Уже ночью с потолка полился водопад с кипятком.

«Это началось среди ночи в 12 начале первого на нас полился сверху кипяток. Это то, что упало с потолка мы с грудными детьми все выбежали из дому. Это вот остатки потолка моего, у меня здесь телевизор, мы его убрали срочно», - сказала Лариса Болтушева.

Кипяток полился со второго этажа. Лопнули батареи. А хозяев дома не было. Местные квартировладельцы на зиму покидают свое жилье. Слишком холодно. Из 8-ми хозяев почти половина тут не живёт. Сейчас дом подключили к теплу, но в квартирах после ЧП сырость и постоянно слышен треск. Дом старый, камышитовый, 60-х годов постройки.

«Сейчас акт сделали, обследование провели, будет все сделано. Силами АЛТЭС все будет восстанавливаться отопление уже во всех домах, есть последствия, весь ущерб будет возмещен силами АЛТЭС», - сказал замакима Ауэзовского района Алматы Бахытжан Рахимбеков.

Систему отопления в двухэтажке приводят в порядок. С крыши коммунальщики сливают кипяток. Электричества в доме нет, из-за сырых стен, проводка стала замыкать. Так что, пока люди намерены искать временное жилье или хотя бы ночлег.

Фото: скриншот


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