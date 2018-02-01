Тайну гибели 200 тыс сайгаков в Казахстане раскрыл международный коллектив ученых

Исследователи также отмечают, что климатические аномалии практически не повлияли на уровень смертности других видов животных и заболеваемость человека.

Крупный международный коллектив авторов изучил климатические факторы, предшествующие активности инфекции Pasteurella multocida, виновной в гибели животных, и историю популяции сайгаков, чтобы приоткрыть завесу тайны их массовой смерти, передает РИА Новости.

Результаты исследования опубликованы в одном из самых авторитетных и старейших научных журналов Science.

В 2015 году в Центральном Казахстане за 3 недели умерло более 200 тыс сайгаков. Сайгаки относятся к подсемейству антилоп и с 2002 года находятся на грани исчезновения. Ареал их обитания ограничен в основном степями Казахстана, Узбекистана и Киргизии. В мае 2015 года из-за вспышки болезни число животных сократилось до двух третей от мировой популяции. Сначала ученые пришли к выводу, что виновником стал возбудитель гемаррогической септицемии, вызывающий болезнь под названием пастереллез.

Но позже биологи выяснили, что накануне массовой гибели стояли необычно влажные и жаркие дни, что, теоретически, могло поспособствовать активности бактерии. Они признают, что пока механизмы, с помощью которых климатические факторы вызвали вспышку активности бактерий Pasteurella, достоверно неизвестны. Исследователи также отмечают, что климатические аномалии практически не повлияли на уровень смертности других видов животных и заболеваемость человека.

Возможно, сайгаки заболевают именно тогда, когда их популяция слишком разрастается, то есть массовое вымирание призвано контролировать численность этих антилоп. Ведь бактерия может содержаться и в организме здоровой особи, не принося ей вреда, а в какой-то момент активируется. Прежде сайгаки без труда восстанавливали популяцию даже после подобных эпидемий. Но с 1990 их стали истреблять браконьеры, что привело к снижению популяции до уровня, на котором быстрое восстановление уже невозможно.

Болезнь действовала очень быстро — большинство животных умирало в течение нескольких часов после проявления клинических признаков, таких как одышка, пена вокруг рта и появление крови в моче. Ее скоростное действие подтверждал тот факт, что погибшие животные были довольно упитанными, следовательно, страдали не так долго.

Исследователи указывают, что такое трагическое событие указывает на необходимость постоянного мониторинга популяций животных, особенно находящихся на грани исчезновения. Это может помочь быстро отреагировать на вспышки болезни и остановить ее распространение максимально эффективно.

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