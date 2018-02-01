В Алматинской области полицейские спасли водителя, замерзающего в степи

Полицейские обнаружили на трассе сильно замерзшего мужчину, который находился в шоковом состоянии.

Жителя села Курты Айбека Ахметова попавшего в ДТП поздно ночью на автодороге "Алматы-Астана" спасли полицейские в Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел региона.

"27 января при дорожном патрулировании в 4.00 утра сотрудники дорожно-патрульной службы майор полиции Танат Сулейменов и старшина полиции Андрей Ковалев заметили автомобиль в степи, вылетевший за обочину дороги на 50-60 метров. Авто зарылось в снегу и явно не проглядывалось. За рулем машины полицейские обнаружили молодого мужчину, сильно замерзшего и находившегося в шоковом состоянии. Мороз крепчал и показывал 36-40 градусов", — рассказали в пресс-службе.

Замерзающего водителя обогрели и госпитализировали в ближайший травпункт, также полицейские помогли вытащить из сугроба машину и доставили ее в поселок.

В благодарность доброму поступку правоохранителей, семья спасенного водителя и аким сельского округа "Курты" направили письмо начальнику Местной полицейской службы области Марату Куштибаеву с просьбой поощрить соответствующим образом патрульных полицейских.

"Если в ту темную ночь полицейские не заметили бы автомашину нашего односельчанина и вовремя не оказали ему первую помощь, мы бы его потеряли. Беда миновала нас благодаря внимательности стражей порядка. Прошу Вас взять во внимание их благородный поступок и почетно наградить за проявленный профессионализм в спасении человека", — отметил в своем письме аким сельского округа "Курты" Д. Огизбаев.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Александр Кряжев