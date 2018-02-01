Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9

1 февраля 2018, 08:16

Старт должен был состояться накануне, но был отменен из-за необходимости замены датчика второй ступени РН.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с люксембургским спутником GovSat-1, передает РИА Новости.

Старт ракеты был дан с космодрома на мысе Канаверал в 03.25 аст. в четверг. Ракета выводит на орбиту люксембургский спутник двойного назначения GovSat-1. Старт должен был состояться накануне, но был отменен из-за необходимости замены датчика второй ступени РН.

Старт спутника осуществляется на ракете с многоразовой первой ступенью, сохраненной после запуска в мае прошлого года миссии для американской разведки. Для SpaceX это шестой старт вернувшейся после запуска первой ступени, в третий раз – для компании SES. После нынешнего старта возвращение первой ступени не планируется. Спутник, принадлежащий люксембургской SES, разработан для двойного использования — как для оборонных, так и для гражданских нужд, в том числе, для мобильной и стационарной связи. Он обеспечен усиленными защитными функциями для предотвращения возможных попыток по его глушению, спутник может передавать телеметрию в зашифрованном формате, а также использовать военные частоты.

Как сообщила компания, аппарат будет покрывать территорию в пределах Европы, Ближнего Востока, Африки, а также обеспечивать передачу сигналов морских судов над Атлантикой и Индийским океаном.

Коммерческий старт выполняется по контракту с люксембургской SES и стал первым после запуска 8 января секретной миссии Zuma для правительства США. После старта СМИ сообщили, что аппарат стоимостью в несколько миллиардов долларов не смог отделиться от второй ступени и, вероятно, был потерян. Официального подтверждения этому до сих пор нет. SpaceX многократно заявляла, что ракета-носитель выполняла запуск в штатном режиме и отработала задачу без проблем. Производитель аппарата Northrop Grumman, которая также изготовила механизм, ответственный за отделение аппарата от несущей его ракеты, никак не комментирует сообщения о возможном провале миссии.

Фото: © AP Photo / SpaceX via AP


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...