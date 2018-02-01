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Открыт первый европейский бордель с секс-куклами вместо проституток

1 февраля 2018, 08:34

В 2016 году во Франции запретили оплату секс-услуг, однако аренда секс-кукол не нарушает закон.

Во Франции открылся первый бордель, который сдает напрокат секс-куклы, передает Лента.ру.

Клиенты заведения могут взять напрокат одну из трех кукол. Часовая аренда игрушки обойдется им в 89 евро (35 тыс. тг), за два часа придется отдать 149 евро (60 тыс. тг). Доплатив 19 евро (7600 тг), можно получить шлем виртуальной реальности.

Издание отмечает, что заведение не афиширует своего адреса. На сайте борделя указано, что он расположен в 14-м муниципальном округе Парижа на левом берегу Сены, точнее можно узнать только после оплаты заказа.

В 2016 году во Франции запретили оплату секс-услуг, однако аренда секс-кукол не нарушает закон.

В сентябре 2017 года сообщалось, что в Китае появилось мобильное приложение, которое позволяло брать секс-куклы напрокат. Сервис проработал два дня, а затем был закрыт по требованию властей.

Фото: Paul Sakuma / AP


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