«Наш милый доктор»: Старейший актер театра и кино Юрий Померанцев отпразднует 95-летие

11 февраля советскому и казахстанскому актёру театра и кино, режиссёру, народному артисту и лауреату Государственной премии Казахстана, старейшему артисту театра им. М. Лермонтова Юрию Померанцеву исполнится 95 лет, сообщает Zakon.kz.

К своему юбилею Юрий Борисович представит зрителям свою новую работу в спектакле «Однажды в Глостере».

Согласно сценарию действия разворачиваются в старом доме. Профессор Брэкиш, в исполнении Юрия Померанцева, одинок и слаб, нуждается в уходе и помощи. Но у него не осталось близких людей, его бывшие студенты позабыли своего учителя.

По объявлению в газете к нему приходит наниматься домработницей некая Кэтлин. Вскоре выясняется, что Кэтлин(лауреат молодёжной Госпремии РК «Дарын» Марина Ганцева) – бывшая ученица профессора. Она считает, что Джакоб Брэкиш сломал ей жизнь: не дал ей возможности получить проходной балл для поступления в университет. Глубокая обида, злость, желание отомстить привело её в этот дом. Смогут ли старый профессор и его ученица понять друг друга, простить и сдать свой самый главный экзамен в жизни – экзамен на звание человека?

Очередная картина и очередной шедевр в исполнении легендарного артиста.

Юрий Померанцев – легендарный артист «русской драмы», человек-эпоха, корифей казахстанской сцены, выдающийся мастер отечественного театрального и киноискусства. Актёр, за которым стоит история театра. Актёр, представляющий лицо театра.

Юрий Борисович родился в Киеве, но в 1938 году его семье пришлось переехать в Москву. Там и застала Юрия Борисовича Великая Отечественная война. После ранения и длительного лечения в 1943 году Померанцев приехал Алма-Ату, где в эвакуации находилась его мама.

Именно в Алма-Ате началась его актёрская карьера. Начинал он в хоре оперного театра, в тот же период ему удалось сыграть в массовке в кино – в исторической ленте «Иван Грозный», снятой Сергеем Эйзенштейном. Молодого артиста заметила Наталья Сац, которую он считает своим первым учителем в профессии. В возрасте 24 лет на сцене ТЮЗа Померанцев сыграл одну из первых театральных ролей – шута в «Двенадцатой ночи» по Шекспиру.

С 1954 года Померанцев стал актёром алматинского русского драматического театра, куда он поступил по приглашению режиссёра Якова Штейна. За 70 с лишним лет служения искусству Юрий Борисович создал целую галерею ярких запоминающихся образов. В 1968 году он сыграл Абая в спектакле по произведению Мухтара Ауэзова. Критики поражались, как актёр со славянской внешностью смог так убедительно перевоплотиться в светило казахской культуры.

Помимо актёрской деятельности он проявлял себя и в ипостаси режиссёра-постановщика.

Свой актёрский и постановочный опыт Юрий Борисович переносил в театральную студию, где преподавал мастерство актёра. Более 30-ти его учеников сегодня работают в театрах республики и за её пределами. В октябре 2017-го народный артист России Александр Филиппенко, будучи на гастролях в Алматы, с огромной любовью и благодарностью вспоминал то время, когда занимался в драматическом кружке под руководством Юрия Борисовича, который открыл ему дорогу в театр.

Его талант многогранен. Всенародную известность он получил и как киноактёр. За свою актёрскую жизнь он снялся в нескольких фильмах, в том числе «Родина» «Солдат», «Освобождение», «Орлята Чапая». Но особую любовь зрителей завоевал фильм «Наш милый доктор», снятый в 1957 году, где Померанцев исполнил роль доктора Анатолия Николаевича Лаврова. Юрию Померанцеву на момент съёмок было всего 35 лет, а играл он 60-летнего героя, но режиссёр Шакен Айманов утвердил Померанцева на эту роль без кинопробы.

За выдающиеся достижения Померанцев награждён многими государственными званиями и наградами. Кроме того он является обладателем почётного титула «Мастер экрана», лауреатом премии «Человек года» в номинации «Легенда искусства Казахстана», лауреатом национальной премии «Сахнагер-2017», его имя занесено в золотую книгу казахстанской культуры. В январе 2017 года Юрий Померанцев был удостоен национальной интернет-премии «Народный любимец».