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В Таиланде вступил в силу запрет на курение на пляжах

1 февраля 2018, 09:26

Ограничения действуют на 24 пляжах в 15 провинциях, в частности, на острове Пхукет, в курортных городах Паттайя и Хуахин.

Запрет на курение на наиболее популярных у отдыхающих пляжах начал действовать в Таиланде с 1 февраля. Его нарушение грозит штрафом или тюремным заключением, передает ТАСС.

Как сообщили в департаменте морских и береговых ресурсов королевства, свободными от курения объявлены 24 пляжа в 15 провинциях королевства. Среди них оказались популярные места отдыха на острове Пхукет, в курортных городах Паттайя, Хуахин и др. За нарушение запрета грозит наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.), за которым может последовать лишение свободы на срок до одного года.

"Прежде чем идти на пляж курильщики должны погасить сигарету. Курение строго запрещено", - напомнил журналистам глава одного из региональных подразделений департамента морских и береговых ресурсов Баннарак Сермтхонг. Как пояснил чиновник, даже прогулка с зажженной сигаретой будет приравниваться к нарушению правил.

Предупреждающие надписи на пляжах, попавших в зону ограничения, были установлены, как правило, за несколько месяцев до начала действия ограничений. Здесь также оборудованы специальные места для курения - небольшие стеклянные павильоны с вытяжкой. К примеру, вдоль пляжа Патонг на острове Пхукет появились шесть подобных кабинок.

Ограничения, касающиеся курения, начали действовать в Таиланде еще с начала ноября прошлого года. Однако местные чиновники решили не применять санкции в отношении нарушителей в течение трех месяцев.

В Туристическом управлении Таиланда считают, что если данная мера окажется успешной, то она может быть расширена на все пляжи королевства. Как пояснили в ведомстве, главная причина введения запрета - большое количество сигаретных окурков, которые ежедневно оседают в песках таиландских пляжей. Власти также думают о введении запрета на курение на экскурсионных лодках, курсирующих в Сиамском заливе и Андаманском море, поскольку окурки с них чаще всего летят в воду.

Полный список "некурящих" пляжей доступен, в том числе, насайтероссийского посольства в Таиланде. В дипмиссии туристов заранее предупредили о введении ограничения, разместив сообщение на официальном сайте и в социальных сетях.

Фото: © AP Photo/Sakchai Lalit


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