Фермеры со всего Казахстана приехали в Актобе перенимать опыт по развитию мясного кластера

Актюбинскую область с рабочей поездкой посетил заместитель Премьер-Министра – министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев. Вместе с ним в регион приехали заместители акимов областей, руководители крупных сельскохозяйственных формирований и предприятий страны.

Основная цель визита – изучить опыт работы Актюбинского мясного кластера, созданного на базе ТОО «Актеп». Предприятие работает с 2012 года, занимается разведением племенного скота, имеет откормочную площадку на 11 000 голов КРС и мясоперерабатывающий комплекс мощностью более 7200 тонн продукции в год. Сегодня кластер сотрудничает с 350 крестьянскими хозяйствами по всей области. Такое партнерство является очень выгодным как для ТОО «Актеп» так и для простых фермеров.

Одним из таких якорных партнеров Актюбинского мясного кластера является КХ «Кызылжар».

- Мы сотрудничаем с ТОО «Актеп» с 2012 года. За это время мы поставили 3000 тонн сена, более 200 голов КРС. В последние годы внедряются новые пилотные проекты по аренде племенного скота, лизингу сельхозтехники. Мы работаем по направлению «гостиница»: берем на откорм скот, выращиваем его и получаем за это деньги. Другая программа – аренда скота. По ней мы получаем племенной скот в аренду на пять лет, за которую рассчитываемся приплодом. Эти программы позволяют нам, не привлекая огромных финансовых средств, успешно расширяться, пополнять свое маточное поголовье и улучшать породу скота. Это очень выгодно для небольших хозяйств, - отметил глава КХ А.Балманов.

- Наше крестьянское хозяйство занимается животноводством. Свою продукцию в живом весе сдаем в ТОО «Актеп», на откормочные площадки данного предприятия мы также поставляем излишки заготовленных нами кормов. Принимают быстро, без очередей и по хорошей цене, деньги в короткие сроки поступают на банковский счет. Раньше мы сами ходили по базарам, искали покупателей, и продавали скотину перекупщикам по низкой цене. Сейчас эта проблема полностью решена. Мы сотрудничаем и в развитии племенного скота: берем в аренду у «Актеп» быков-производителей Абердин-Ангус. Молодняк данной породы к 10-11 месяцам достигает 350-400 килограммов живого веса», - рассказал глава КХ «Каршага» А.Жетенов.

Глава минсельхоза также отметил высокую эффективность работы Актюбинского мясного кластера.

- По моему мнению, экономических результатов мы добьёмся за счет горизонтальной кооперации, когда фермеры объединяются в так называемые кластеры на примере ТОО «Актеп». Помогая Актеп, мы помогаем и мелким хозяйствам, которые работают с ним. Мне кажется, мы должны идти по этому пути, - резюмировал У.Шукеев.