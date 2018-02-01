Импорт из стран ЕАЭС в РК вырос на 41,7%

По итогам 11 месяцев объемы товарооборота РК достигли уже 69,5 миллиарда долларов (+25,1% за год), из которых 28,4% пришлось на страны СНГ, и 22,5% (15,6 млрд, +28% за год) - отдельно на страны ЕАЭС. Из них 14,4 млрд долларов составил товарооборот с Россией, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Как отмечается, доминирующую роль РФ подтверждает и валютная картина. Так, по данным Центра интеграционных исследований при Евразийском банке развития, за последние три года доля национальных валют стран Евразийского экономического союза во внешнеторговых взаиморасчетах внутри объединения выросла с 62,7% до 75,3%.

Удельный вес российского рубля в валютной структуре платежей в ЕАЭС увеличился за последние 6 лет с 56% до 75%. Доля доллара за тот же период снизилась с 35% до 19%.

Вместе с тем, доллар остается доминирующей валютой при оплате товаров и услуг между государствами ЕАЭС, исключая Россию. На него приходится, в зависимости от направления платежей, 50-80%.

Примечательно, что превалирующая роль в товарообороте с ЕАЭС - у импорта (11 млрд долл, сразу +41,7% за год). Экспортировал при этом РК в страны ЕАЭС продукции всего на 4,6 млрд долл, на 31,3% больше, чем годом ранее.

Кроме РФ относительно заметные показатели товарооборота среди стран ЕАЭС у РК только с КР. Так, из Кыргызстана в Казахстан за 11 месяцев завезли товаров на 219,8 млн долл, в КР - отправили на 441,3 млн долл.

Власти Кыргызстана и Казахстана планируют увеличить объемы торговли между странами до миллиарда долларов к 2020 году. Такую задачу поставили перед правительствами президенты обеих республик - Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков во время переговоров, прошедших в Астане в январе текущего года.

Среди ключевых экспортных позиций РК в ЕАЭС плоский прокат из железа и стали - 1,4 млн тонн на 849 млн долл, из которых 1,3 млн тонн на 781,8 млн долл пришлось на РФ.

Далее - драгоценные и редкоземельные металлы и их соединения, а также радиоактивные элементы или изотопы - 1 млн тонн на 483,5 млн долл, и железные руды, и концентраты - 7,4 млн тонн на 426,8 млн долл.

Среди импортируемых товаров ключевой - нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород - 1,7 млн тонн на 839,1 млн долл, из которых 1,6 млн тонн на 776,6 млн долл завезены из РФ.

Также среди приоритетных позиций импорта - бензин (976,1 тыс. тонн на 437,5 млн долл) и транспортные средства (14 тысяч автомобилей и прочих моторных средств на 242,7 млн долл).