Павлодарская область получила льготные лекарства на 136 млн тенге

В Павлодарскую область поступили льготные лекарственные средства и изделия медицинского назначения, которые были распределены по медицинским учреждениям области. Общая сумма поставки составила 136 миллионов 459 тысяч 266 тенге, передает Zakon.kz.

Эти льготные препараты получат жители области, которые состоят на диспансерном учете. Этим гражданам каждый месяц выписывается рецепт, с которым они могут прийти в аптеку и получить необходимое лекарство. Отметим, что выдача льготных лекарственных препаратов позволяет казахстанцам значительно экономить, так как выписываемые препараты очень качественные и, соответственно, продаются в аптеках по высокой цене.

Так, для амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО) в Павлодарскую область поставили 86 наименований лекарственных средств и изделий медназначения. Это препараты для лечения: артериальной гипертензии, сахарного диабета, болезней сердца, муковисцидоза, мукополисахаридоза, онкологии, эндокринных заболеваний, язвенной болезни, бронхиальной астмы, артрита, рассеянного склероза, психических расстройств и антибиотики.

Мы поинтересовались у жителей области, довольны ли они системой выделения льготных лекарств.

Как отметила павлодарка Тамара Соловьева, на диспансерном учете по сахарному диабету она стоит уже около 10 лет. Все это время у нее не возникало проблем с получением необходимых ей препаратов.

«Получаю всегда вовремя. Стою на учете не один год и знаю, что система выделения лекарств хорошо работает. Получаю два вида таблеток - «Глюканил» и «Гликвазид». Если честно, то даже не знаю стоимость этих препаратов в аптеках, так как мне их всегда выдают бесплатно», - рассказала она.

Для 89-летней жительницы области Марии Горбуновой, выделение льготных лекарственных средств - жизненная необходимость. Препараты для лечения артериальной гипертензии и болезней сердца улучшают качество жизни женщины и облегают течение этих хронических болезней.

«Я в таком возрасте, когда уже без лекарств никуда! То, что выдают бесплатно, это очень хорошо!»- рассказала она.

По словам еще одной павлодарки Валентины Бурмистровой, в бесплатных лекарствах ей никогда не отказывали.

«Если препараты есть, иду за рецептом, получаю. От повышенного артериального давления мне дают препарат «Ко-Пренесса». Очень хорошо мне помогает. Мне 80 лет будет в сентябре и при хорошем состоянии здоровья я даже на рыбалку хожу! Всегда была заядлой рыбачкой и планирую продолжить заниматься ловлей рыбы» - смеется Валентина Михайловна.